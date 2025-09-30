世界台商總會助花蓮光復重建 發起6大洲台商募款

快訊

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，世界台灣商會聯合總會在2天內募得逾新台幣1000萬元；並發起全球6大洲台商的募款活動，協助花蓮縣光復鄉受災戶重建家園。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，中央災害應變中心今天統計，洪災共釀18死、6失聯、125傷。根據花蓮縣府統計，截至今天中午12時，累積完成1085戶民宅清理，還有432戶待完成。

世界台灣商會聯合總會發布新聞稿表示，第32屆總會長熊強生以行動彰顯愛心，短短2天內募得超過1000萬元，並發起全球6大洲台商的募款活動，協助花蓮縣光復鄉受災鄉親重建家園。

此外，為有效統籌賑災事宜，世界台灣商會聯合總會已成立賑災小組，由熊強生擔任召集人；在他的號召下，賑災小組負責募款、選定賑災區域、計畫審查及執行等重要工作，盼協助災民重建家園、度過難關。

