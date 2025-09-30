花蓮洪災第8天搜救無進展！佛祖街失聯者房屋全拆仍無人影

花蓮堰塞湖洪災第8天，目前仍有6人失聯，花蓮縣消防局表示，今天在佛祖街336巷搜救上，已經把該處的失聯者房屋都拆完，但都沒發現人影，因此往下游邊挖泥沙邊找，除了空拍搜尋外，也有金屬探測器，可惜今天沒有搜救進度。

花蓮縣消防局第二大隊長吳佳奇表示，光復鄉自強路高姓男子被沖走、武昌街85巷林姓男子、蔡姓女子夫妻倆外出失聯，仍難以搜救；同在佛祖街336巷的高姓男子、黃姓女子、張姓女子持續搜救中，但把周遭建築物拆完後都沒發現失聯者。

針對今天上午傳出佛祖街一間民宅再找到一具遺體，埋在家戶前院泥沙中，吳佳奇說，這個消息是網路上傳出來，「消息一出我們也在查證」，基本上到現場後都沒有發現遺體，也聯繫上屋主，確認沒有失聯者。

吳佳奇說，在佛祖街搜救任務上，國軍有帶金屬探測器探測，空拍手也在現場飛空拍擊找尋。在地面的部分今天搜尋未果，在河道的部分，由特戰隊軍方，針對米棧與加里洞之間的河道，有50個人搜尋，軍方也執行空拍，但也是沒有找到任何的失聯者。

吳佳奇表示指出，佛祖街336巷的淤泥深3到4公尺，其中張姓女子的居住房屋是木造鐵皮屋，疑似洪水來時整間房子都被沖走；砂石場黃姓老闆娘在洪水來時，疑似跑到車庫要開車逃跑，除了找尋人影外，也針對車輛搜尋。

吳佳奇表示，明天搜救計畫上，陸地的部分持續搜救，明天請軍方加強搜尋米棧大橋到出海口部分的河道清查。

針對卓榮泰日前說「搜救絕不停止」，不願具名的搜救人員說，「我們講實際一點，災害發生至今已經7天，接下來找到人也應該不會是活著的，而現實狀況是，除了街區以外，現場是整片淤泥，尤其是河床，連大型機具都難開挖，要怎麼搜救？」，他們今天以步行搜尋、以空拍機查看，針對民眾失聯地點擴大加強搜尋，「接下來最多就是這樣了」。

