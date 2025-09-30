快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

國軍專車奔花蓮光復災區 再投入千餘兵力支援

中央社／ 花蓮30日電

國軍再投入千餘兵力加速災區復原，由台鐵加開4列專車從北部直奔花蓮光復鄉，最艱鉅的工作和危險困難的區域都可看到穿著迷彩裝的軍人，軍醫也同樣投入災區的健康守護。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，雖然災後第8天，洪水已退，但仍然滿目瘡痍，軍方今天再增加兵力。

今天上午台鐵加開4列國軍專案列車，分批自基隆、新竹及台中等地區車站出發，挺進災區，投入災害搶救與後續復原任務，盼能使花蓮地區民眾生活及早恢復如常。

在災區旁台糖內的中央災害應變中心前進協調所軍方人士告訴中央社記者，光復鄉重創後，軍方立即派遣工兵部隊、步兵等單位，協助道路搶修、災民撤離與物資搬運；這次再度大規模動員，除6軍團派遣399名官兵，及陸戰66旅128名，自北部經瑞穗進駐災區。

10軍團則自中部出發，動員500名經鳳林進駐，共計派遣約1027人，展現國軍全力守護災民安全的決心；台鐵公司也義不容辭加開專列，確保兵力迅速平安的投入災區，展現軍民同心、救災專業分工的氛圍。

陸軍第2作戰區表示，國軍花蓮總醫院結合2支部衛生連醫療能量，持續進駐災區，提供民眾及官兵診療、藥品補充及緊急醫療支援，讓民眾及官兵在艱辛的任務中獲得完善醫護照顧。

同時，第2支部台東補給分庫於前進指揮所開設服裝站，針對弟兄於救災行動中消耗或損壞的服裝，實施即時換補作業，確保官兵服裝整潔與防護需求；另方面，保修人員則針對在街道上不斷奔馳的車輛與各型工程機具，進行檢查、維護與修復，讓器材保持良好狀況，提升復原任務效率。

第2作戰區表示，後勤能量是救災行動的重要後盾，從醫療、補給到保修，皆以最快速度提供支援，確保官兵能全心全力投入災後復原，攜手地方早日恢復正常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮災區持續紅色警戒 共18死6失聯125傷

是幫忙還是蹭熱度？他親眼目睹災區1亂象 災民反應令人鼻酸

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

網傳花蓮災區遺體假訊 中央災變中心提醒勿觸法

相關新聞

花蓮洪災第8天搜救無進展！佛祖街失聯者房屋全拆仍無人影

花蓮堰塞湖洪災第8天，目前仍有6人失聯，花蓮縣消防局表示，今天在佛祖街336巷搜救上，已經把該處的失聯者房屋都拆完，但都...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達5億元 達標速度最快...基金會揭原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至29日募...

事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃

洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投...

醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部...

衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。