國軍專車奔花蓮光復災區 再投入千餘兵力支援

國軍再投入千餘兵力加速災區復原，由台鐵加開4列專車從北部直奔花蓮光復鄉，最艱鉅的工作和危險困難的區域都可看到穿著迷彩裝的軍人，軍醫也同樣投入災區的健康守護。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，雖然災後第8天，洪水已退，但仍然滿目瘡痍，軍方今天再增加兵力。

今天上午台鐵加開4列國軍專案列車，分批自基隆、新竹及台中等地區車站出發，挺進災區，投入災害搶救與後續復原任務，盼能使花蓮地區民眾生活及早恢復如常。

在災區旁台糖內的中央災害應變中心前進協調所軍方人士告訴中央社記者，光復鄉重創後，軍方立即派遣工兵部隊、步兵等單位，協助道路搶修、災民撤離與物資搬運；這次再度大規模動員，除6軍團派遣399名官兵，及陸戰66旅128名，自北部經瑞穗進駐災區。

10軍團則自中部出發，動員500名經鳳林進駐，共計派遣約1027人，展現國軍全力守護災民安全的決心；台鐵公司也義不容辭加開專列，確保兵力迅速平安的投入災區，展現軍民同心、救災專業分工的氛圍。

陸軍第2作戰區表示，國軍花蓮總醫院結合2支部衛生連醫療能量，持續進駐災區，提供民眾及官兵診療、藥品補充及緊急醫療支援，讓民眾及官兵在艱辛的任務中獲得完善醫護照顧。

同時，第2支部台東補給分庫於前進指揮所開設服裝站，針對弟兄於救災行動中消耗或損壞的服裝，實施即時換補作業，確保官兵服裝整潔與防護需求；另方面，保修人員則針對在街道上不斷奔馳的車輛與各型工程機具，進行檢查、維護與修復，讓器材保持良好狀況，提升復原任務效率。

第2作戰區表示，後勤能量是救災行動的重要後盾，從醫療、補給到保修，皆以最快速度提供支援，確保官兵能全心全力投入災後復原，攜手地方早日恢復正常生活。

