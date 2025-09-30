快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

凱基金、玉山金捐款千萬 助花蓮災後重建

中央社／ 台北30日電

凱基金控今天宣布，凱基社會福利慈善基金會將設立總額新台幣2000萬元的天然災害急難救助專案，投入這次花蓮災後重建與民生援助，基金會也將優先支援災民日常所需與家園修繕，盼助居民早日恢復安定生活。

凱基金控總經理楊文鈞指出，凱基金控持續集結集團資源，期待能讓安定與希望重新回到家園。除此之外，凱基金控與旗下子公司第一時間也跟長期支持的基督教芥菜種會、人安基金會合作，一同深入災區，協助災民清理家園，本週起凱基銀行、凱基人壽更組織百人志工隊伍，協助災民屋子逐漸恢復原貌。

玉山金控今天透過新聞稿宣布，對於花蓮縣馬太鞍溪於9月23日因颱風導致堰塞湖災害，將捐款新台幣1000萬元，分別至衛福部賑災捐款專戶、醫師公會全國聯合會、花蓮慈濟及門諾醫院，協助進行災後重建工作。

玉山金說明，玉山人已自發組成志工隊前往災區，一同協助民眾度過難關，成員包含玉山金控、銀行、證券、投信及志工基金會的員工。同時，玉山銀啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，以東部花蓮分行作為在地主要服務據點，對於因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，將依顧客個案情況受理申請本金緩繳或展延還款期限等紓困方案，協助受災戶一同度過難關。

堰塞湖 馬太鞍溪 凱基金 玉山金 捐款 花蓮

延伸閱讀

花蓮災區持續紅色警戒 共18死6失聯125傷

是幫忙還是蹭熱度？他親眼目睹災區1亂象 災民反應令人鼻酸

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

網傳花蓮災區遺體假訊 中央災變中心提醒勿觸法

相關新聞

花蓮洪災第8天搜救無進展！佛祖街失聯者房屋全拆仍無人影

花蓮堰塞湖洪災第8天，目前仍有6人失聯，花蓮縣消防局表示，今天在佛祖街336巷搜救上，已經把該處的失聯者房屋都拆完，但都...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達5億元 達標速度最快...基金會揭原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至29日募...

事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃

洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投...

醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部...

衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。