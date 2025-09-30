凱基金、玉山金捐款千萬 助花蓮災後重建

凱基金控今天宣布，凱基社會福利慈善基金會將設立總額新台幣2000萬元的天然災害急難救助專案，投入這次花蓮災後重建與民生援助，基金會也將優先支援災民日常所需與家園修繕，盼助居民早日恢復安定生活。

凱基金控總經理楊文鈞指出，凱基金控持續集結集團資源，期待能讓安定與希望重新回到家園。除此之外，凱基金控與旗下子公司第一時間也跟長期支持的基督教芥菜種會、人安基金會合作，一同深入災區，協助災民清理家園，本週起凱基銀行、凱基人壽更組織百人志工隊伍，協助災民屋子逐漸恢復原貌。

玉山金控今天透過新聞稿宣布，對於花蓮縣馬太鞍溪於9月23日因颱風導致堰塞湖災害，將捐款新台幣1000萬元，分別至衛福部賑災捐款專戶、醫師公會全國聯合會、花蓮慈濟及門諾醫院，協助進行災後重建工作。

玉山金說明，玉山人已自發組成志工隊前往災區，一同協助民眾度過難關，成員包含玉山金控、銀行、證券、投信及志工基金會的員工。同時，玉山銀啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，以東部花蓮分行作為在地主要服務據點，對於因天然或特定災害等重大不可抗力因素導致無法履行契約時，將依顧客個案情況受理申請本金緩繳或展延還款期限等紓困方案，協助受災戶一同度過難關。

