事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃
洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投入大量心力協助搜救。
一名殯葬人員說，他是花蓮在地人，近年兩次的花蓮強震、台鐵太魯閣號事故都有到場參與，這次光復洪災也投入其中，事發到現在只休息1天。
隨災害、事故類型不同，以及被尋獲的時間不同，遺體的狀況也不同，有的破碎、有的腫脹、有的變形，其實搜救前線時常有殯葬人員協助移置遺體，後續也會派人陪伴罹難者家屬。
他說，洪災剛發生時，「他們（政府機關）只給我們名單」，他們也跑進災區找人，一片泥水之中只能自己想辦法，是到第二天才從消防局處那邊拿到裝備，繼續幫忙找人。
當天救出6歲女童「小沂」時，「其實我們當晚已經有看到小女孩的乾姑丈了，乾姑媽也在旁邊」，將小女孩乾姑媽遺體拉出後，第二波洪水來，「再回去就找不到人，遺體被沖走」。
面對那麼多人罹難，他夜深人靜時回想起來，心裡還是會難過，但總會告訴自己，「我把人救出來了，不管他是死是活，我還是把人救出來了。」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言