事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
洪災發生後，淤泥大面積覆蓋馬太鞍溪岸際區域。記者李隆揆／攝影
洪災發生後，淤泥大面積覆蓋馬太鞍溪岸際區域。記者李隆揆／攝影

洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投入大量心力協助搜救。

一名殯葬人員說，他是花蓮在地人，近年兩次的花蓮強震、台鐵太魯閣號事故都有到場參與，這次光復洪災也投入其中，事發到現在只休息1天。

隨災害、事故類型不同，以及被尋獲的時間不同，遺體的狀況也不同，有的破碎、有的腫脹、有的變形，其實搜救前線時常有殯葬人員協助移置遺體，後續也會派人陪伴罹難者家屬。

他說，洪災剛發生時，「他們（政府機關）只給我們名單」，他們也跑進災區找人，一片泥水之中只能自己想辦法，是到第二天才從消防局處那邊拿到裝備，繼續幫忙找人。

當天救出6歲女童「小沂」時，「其實我們當晚已經有看到小女孩的乾姑丈了，乾姑媽也在旁邊」，將小女孩乾姑媽遺體拉出後，第二波洪水來，「再回去就找不到人，遺體被沖走」。

面對那麼多人罹難，他夜深人靜時回想起來，心裡還是會難過，但總會告訴自己，「我把人救出來了，不管他是死是活，我還是把人救出來了。」

