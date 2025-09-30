支援災區 國光、安特羅急送五千劑破傷風疫苗到花蓮

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

國光生技集團（4142）宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，30日急送五千劑破傷風疫苗到花蓮，為災民及全台湧入救災的鏟子超人們提供外傷後必打的破傷風疫苗，避免遭汙泥中的異物刺傷造成感染，一同支援花蓮災區重建家園。

近日花蓮光復鄉災區正極力清淤，災民以及來自台灣各地志工為協助清理家園，遭厚泥中暗藏的鐵釘、玻璃碎片、鐵片、樹枝等物刺傷，雖穿著厚底雨鞋，仍有不少人被刺到腳底受傷、鮮血直流，災區外傷傷患逐步增加。根據花蓮慈濟醫院的統計，9月24至28日已經診治502名外傷傷患，破傷風疫苗是目前災區急需的醫藥資源。

國光生技與安特羅（6564）生技在第一時間主動接洽疾管署及花蓮縣衛生局，除了配合衛福部流感疫苗花蓮災區優先接種的政策外，也主動表達捐贈破傷風疫苗意願，衛生局表示破傷風疫苗為災民及時所需的醫療物資，國光及安特羅已依災區需求，緊急配送流感疫苗並追加捐贈五千劑破傷風疫苗今日送達，全力支援災區。若後續災區還有其他疫苗需求，將全力捐助，善盡國產疫苗廠的社會責任，與全台民眾一同守護災民。

破傷風疫苗可預防破傷風桿菌感染引發肌肉僵硬、抽搐等神經重症，尤其外傷、車禍、外科手術患者或孕婦，接種破傷風疫苗被視為最有效的預防方法。國光生技指出，國光破傷風類毒素是唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少可穩定供應一百萬劑，滿足疫苗自給自足的目標。

國光破傷風疫苗除了在地自主生產、供貨穩定外，國光生技也持續精進在劑型上升級改良，由於現行破傷風疫苗多為瓶裝或安瓶裝，國光開發單劑型針劑，可縮減開瓶抽取步驟，更方便急診及臨床醫師使用，單劑型破傷風疫苗預計今年底全面供貨，提供更符合第一線緊急使用需求的疫苗。

