快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聽新聞
0:00 / 0:00

醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
花蓮光復鄉救災昨進入第七天，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉救災昨進入第七天，災民與志工持續清理家中的淤泥與垃圾。記者葉信菉／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部胸腔病院副院長張自強表示，除了要適時休息避免過度勞動引發肌肉痠痛，更要保護自身的安全，避免單打獨鬥並留意心理健康。

「該休息的時候就要休息，休息並不是退縮，而是持續服務的重要力量來源。」張自強說，助人者在災區可能過度燃燒自己，累積負面情緒而不自知。不妨加入支持小組、參加心理紓壓團體，透過交流分享減輕身心壓力。身體或情緒不適時，可以暫離現場休息，這樣更能確保重建工作穩定長久。

張自強指出，中央與地方政府已經在光復火車站成立「志工分配站」，協助志工依需求分派至不同社區。志工參與前，務必透過官方平台事先登記，遵守現場分流與交通管制，並自備工作手套、雨鞋、防護衣具等基本裝備，以保障自身安全並減少額外負擔。

張自強提領，各領域的志工都要避免過勞，不論是鏟除汙泥、義煮團，都要配合排班與輪替，適度休息以防過度疲勞。在觀察到自身狀況不佳，出現疲憊、無力、緊張、恐懼或生理不適，要適時的休息甚至撤退，先照顧好自己，才能長久助人。⁣

除了心理健康問題，台北市公共衛生師公會呼籲，災害過後，環境中可能潛藏許多健康風險。災後期間，優先小心飲用水，災區的井水與山泉水，可能受到泥流、細菌或重金屬汙染，不建議直接飲用。協助清理環境時，務必保護自己，戴手套及口罩、穿雨鞋或防水長靴，避免感染或化學物質暴露。

災後積水容易成為蚊蟲孳生溫床，台北市公共衛生師公會指出，近日天氣高溫炎熱，病媒蚊蠢蠢欲動。志工進行環境整潔實，應落實「巡、倒、清、刷」，才能有效防止登革熱及其他病媒蚊疾病。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

大批「鏟子超人」衝光復救災！張艾嘉坦言不會去 背後暖心真相曝光

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

相關新聞

事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃

洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投...

衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部...

史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最...

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

國光生技宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今天送5000劑破傷風疫苗至花蓮，為災民及全台各地湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。