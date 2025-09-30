醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部胸腔病院副院長張自強表示，除了要適時休息避免過度勞動引發肌肉痠痛，更要保護自身的安全，避免單打獨鬥並留意心理健康。

「該休息的時候就要休息，休息並不是退縮，而是持續服務的重要力量來源。」張自強說，助人者在災區可能過度燃燒自己，累積負面情緒而不自知。不妨加入支持小組、參加心理紓壓團體，透過交流分享減輕身心壓力。身體或情緒不適時，可以暫離現場休息，這樣更能確保重建工作穩定長久。

張自強指出，中央與地方政府已經在光復火車站成立「志工分配站」，協助志工依需求分派至不同社區。志工參與前，務必透過官方平台事先登記，遵守現場分流與交通管制，並自備工作手套、雨鞋、防護衣具等基本裝備，以保障自身安全並減少額外負擔。

張自強提領，各領域的志工都要避免過勞，不論是鏟除汙泥、義煮團，都要配合排班與輪替，適度休息以防過度疲勞。在觀察到自身狀況不佳，出現疲憊、無力、緊張、恐懼或生理不適，要適時的休息甚至撤退，先照顧好自己，才能長久助人。⁣

除了心理健康問題，台北市公共衛生師公會呼籲，災害過後，環境中可能潛藏許多健康風險。災後期間，優先小心飲用水，災區的井水與山泉水，可能受到泥流、細菌或重金屬汙染，不建議直接飲用。協助清理環境時，務必保護自己，戴手套及口罩、穿雨鞋或防水長靴，避免感染或化學物質暴露。

災後積水容易成為蚊蟲孳生溫床，台北市公共衛生師公會指出，近日天氣高溫炎熱，病媒蚊蠢蠢欲動。志工進行環境整潔實，應落實「巡、倒、清、刷」，才能有效防止登革熱及其他病媒蚊疾病。

