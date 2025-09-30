衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口
花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業者想幫卻不熟路，加上路上淤泥都沒趕快清走，大型重機具根本難以進入救災，呼籲政府要有分流機制。
花蓮拖吊業者吳先生昨日自發性救災，他發現家戶把東西往外丟，雖然家裡變乾淨，但路上成堆泥土與廢棄物，有些清出來的泥土甚至堆到一層樓高，政府應馬上載走才是，不然人車都無法通行。
「政府在場沒有統一窗口管制」，吳先生到場開山貓幫忙家戶清淤，把泥土堆到馬路上，但因周邊走動的人來來去去，山貓後退時差點撞到人。他建議，政府可派人在工作區域分流管制出入口，等到路上的機具離開後再放行讓人進入，否則不小心撞到，要算誰的？
他說，不少拖吊同業來自台東、高雄、台南等地，救災面臨狀況是無人引導要走哪，「路已經都不是路了」，有些同業甚至繞了一圈還是回到原本的路。他也不是光復當地人，到現場也不知道路在哪，只能自己摸索，走得大多是已經可以走的地方。
吳先生提到，拖吊車的桿子拉3噸重的東西就已經很緊繃，有同業義務來幫忙，處理到一輛含沙土量高達8噸的轎車，結果還被車主指責車還可以修、怎麼就疊起來？內心無奈，也只能盡力就好，到時再看狀況要不要來幫忙。
他直言，光復災區至少一個月都清不完，許多巷弄都無法清理，不只需要更多人力到場幫忙，也急需山貓、小怪手支援，才有辦法深入狹窄道路。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言