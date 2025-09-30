衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮拖吊業者吳先生昨日自發性救災，開山貓幫忙家戶清淤，把泥土堆到馬路上。圖／吳先生提供
花蓮拖吊業者吳先生昨日自發性救災，開山貓幫忙家戶清淤，把泥土堆到馬路上。圖／吳先生提供

花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業者想幫卻不熟路，加上路上淤泥都沒趕快清走，大型重機具根本難以進入救災，呼籲政府要有分流機制。

花蓮拖吊業者吳先生昨日自發性救災，他發現家戶把東西往外丟，雖然家裡變乾淨，但路上成堆泥土與廢棄物，有些清出來的泥土甚至堆到一層樓高，政府應馬上載走才是，不然人車都無法通行。

「政府在場沒有統一窗口管制」，吳先生到場開山貓幫忙家戶清淤，把泥土堆到馬路上，但因周邊走動的人來來去去，山貓後退時差點撞到人。他建議，政府可派人在工作區域分流管制出入口，等到路上的機具離開後再放行讓人進入，否則不小心撞到，要算誰的？

他說，不少拖吊同業來自台東、高雄、台南等地，救災面臨狀況是無人引導要走哪，「路已經都不是路了」，有些同業甚至繞了一圈還是回到原本的路。他也不是光復當地人，到現場也不知道路在哪，只能自己摸索，走得大多是已經可以走的地方。

吳先生提到，拖吊車的桿子拉3噸重的東西就已經很緊繃，有同業義務來幫忙，處理到一輛含沙土量高達8噸的轎車，結果還被車主指責車還可以修、怎麼就疊起來？內心無奈，也只能盡力就好，到時再看狀況要不要來幫忙。

他直言，光復災區至少一個月都清不完，許多巷弄都無法清理，不只需要更多人力到場幫忙，也急需山貓、小怪手支援，才有辦法深入狹窄道路。

花蓮光復災區重建持續，也有拖吊業者無償幫忙，到場卻發現路上淤泥沒來得清，加上人車交織，通行困難。圖／吳先生提供
花蓮光復災區重建持續，也有拖吊業者無償幫忙，到場卻發現路上淤泥沒來得清，加上人車交織，通行困難。圖／吳先生提供
花蓮光復災區重建急需山貓、小怪手支援，才有辦法深入狹窄道路。圖／吳先生提供
花蓮光復災區重建急需山貓、小怪手支援，才有辦法深入狹窄道路。圖／吳先生提供

堰塞湖 馬太鞍溪

