軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出現大批官兵攜帶圓鍬等工具出現在火車站的少見景象。軍方表示，接下來主要協助清理機具難以進入的家戶環境，並挺進重災區，協助打通道路及清理環境，目標在中秋節前讓大部分民眾恢復基本生活。
根據中央災害應變中心前進協調所統計，軍方動員大型機具及UH-60黑鷹直升機協助清理災區及搜尋失聯民眾，已投入2493名兵力，預計明天(10/1)日會再增派兵力，總計達3054名兵力投入救災。
軍方官員表示，今日增援官兵主要為接替已經投入災區一星期的第一梯次救災兵力，接下來任務重點，為協助清理大小型機具難以進入的家戶環境，並且向外圍擴散挺進重災區，協助打通道路及清理環境。
官員指出，西部增援兵力必須借住周邊瑞穗、光復等受災較輕微的學校校舍，考量住宿容量，兵力須維持一定規模，不過仍有信心達成在中秋節前，使大部分民眾恢復基本生活的目標。
陸軍第三作戰區表示，包括關指部、桃園後備旅、裝訓部與陸戰66旅等13個單位計550人，分別從新竹、桃園、基隆、宜蘭等地搭乘專列，開赴花蓮光復鄉，準備接替前梯次兵力，接力投入環境清理、道路搶通與市容整復工作。
第五作戰區方面，包括步兵101旅等單位也增派500名官兵搭乘專列前往災區，協助地方加速推展復原工作；同時，工兵部隊持續在夜間操作重型機具，清除淤泥與廢棄物，使受災區域逐步恢復原貌。
