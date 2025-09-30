快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出現大批官兵攜帶圓鍬等工具出現在火車站的少見景象。軍方表示，接下來主要協助清理機具難以進入的家戶環境，並挺進重災區，協助打通道路及清理環境，目標在中秋節前讓大部分民眾恢復基本生活。

根據中央災害應變中心前進協調所統計，軍方動員大型機具及UH-60黑鷹直升機協助清理災區及搜尋失聯民眾，已投入2493名兵力，預計明天(10/1)日會再增派兵力，總計達3054名兵力投入救災。

軍方官員表示，今日增援官兵主要為接替已經投入災區一星期的第一梯次救災兵力，接下來任務重點，為協助清理大小型機具難以進入的家戶環境，並且向外圍擴散挺進重災區，協助打通道路及清理環境。

官員指出，西部增援兵力必須借住周邊瑞穗、光復等受災較輕微的學校校舍，考量住宿容量，兵力須維持一定規模，不過仍有信心達成在中秋節前，使大部分民眾恢復基本生活的目標。

陸軍第三作戰區表示，包括關指部、桃園後備旅、裝訓部與陸戰66旅等13個單位計550人，分別從新竹、桃園、基隆、宜蘭等地搭乘專列，開赴花蓮光復鄉，準備接替前梯次兵力，接力投入環境清理、道路搶通與市容整復工作。

第五作戰區方面，包括步兵101旅等單位也增派500名官兵搭乘專列前往災區，協助地方加速推展復原工作；同時，工兵部隊持續在夜間操作重型機具，清除淤泥與廢棄物，使受災區域逐步恢復原貌。

第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第五作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第五作戰區提供
第五作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第五作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第五作戰區工兵部隊官兵，漏夜駕駛小山貓協助清理光復市區街道環境，搶通道路。圖／第五作戰區提供
第五作戰區工兵部隊官兵，漏夜駕駛小山貓協助清理光復市區街道環境，搶通道路。圖／第五作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供
第三作戰區官兵搭乘專案列車，前往花蓮地區協助救援善後。圖／第三作戰區提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

大批「鏟子超人」衝光復救災！張艾嘉坦言不會去 背後暖心真相曝光

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

TPBL／李愷諺、林金榜身先士卒 國王周四前進光復當鏟子超人

收禮變收垃圾？中秋過度包裝再現 北市環保局祭出罰單

相關新聞

事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃

洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投...

衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部...

史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最...

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

國光生技宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今天送5000劑破傷風疫苗至花蓮，為災民及全台各地湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。