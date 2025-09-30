史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款
賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最快達標募款；目前將持續募款，盼助災民重建。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募金額為5億元，期間1個月。
賑災基金會今天發布新聞稿表示，統計至29日，募得款項已達4億9377萬4663元，總筆數達20萬9250筆。基金會表示，每多匯聚一份關懷，就能給災民多一份協助與支持，因此將持續募款，同島一心一起陪伴災民。
此外，賑災基金會說明，依目前捐款狀況計算，截至今天下午為止，總捐款金額數已達到目標5億元，為基金會2022年針對烏克蘭戰事啟動募款以來，4次募款經驗中達標最快的。
賑災基金會表示，由於企業捐款需要經過董事會等流程，過往實務上，多在開始募款第2週後，才會陸續有大筆金額入賬；但這次小額捐款筆數非常驚人，也已經有2筆破500萬元款項進入，分別是以企業與個人名義，顯示民眾「有錢出錢、有力出力」的心意。
對於後續募款規劃，賑災基金會表示，目前有兩個方向，一是募款直到達成專案勸募核可上限10億元，另一個是持續募款到原定募款期限10月24日為止；因災情資訊仍在累積，須待行政院進一步盤點需求、提出復原重建草案，預計最快本週內會公告下一步做法。
民眾若想捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。
LINE Pay捐款帳戶自9月25日下午1時起接受捐款，進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。
四大超商門市自9月25日上午9時起可捐款，透過統一7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」。
海外人士若有捐款意願，外匯相關資訊為SWIFTCODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「TaiwanFoundation for Disaster Relief」。AccountNO.：「102-005-201-966」。BANK NAME：「LANDBANK OF TAIWAN CHANGCHUENBRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd.,Zhongshan District, Taipei City 10459,Taiwan（R.O.C.）」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言