從寬認定花蓮志工 疾管署長羅一鈞：「鏟子超人也能打公費流感疫苗」

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，衛福部疾管署長羅一鈞今表示，公費流感、新冠疫苗明天正式開打，不過因應災情開放光復鄉全體居民及相關工作人員及志工「鏟子超人」共1.2萬劑疫苗提供施打，若施打踴躍，將再額外撥補。

羅一鈞說，為防範傳染病，9月29日已優先提供收容所內民眾施打疫苗，其中流感疫苗已接種265人、新冠疫苗49人；而放寬資格的光復鄉全體居民、工作及救災人員，明天也可同步接種疫苗，目前預估1.2萬人接種。

羅一鈞表示，新冠疫情目前處於相對低點，若「鏟子超人」有施打需求也能施打，不過，依照他的觀察，赴花蓮縣光復鄉的志工，大多都以執行救災任務為主，工作忙碌不會把施打疫苗當作首要目標，他也推估，不會有人特別跑去當地只為了施打公費疫苗，因此，預期會來接種的志工人數不至於太多，不過，疾管署仍會多撥補4700劑疫苗給當地，若未來疫苗有所不足，也會立即補足當地需求。

