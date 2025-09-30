快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

6日募得4.9億！差一步就達標 衛福部捐款專戶：可捐款時間至10月24日

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賑災基金會25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。圖／賑災基金會提供
賑災基金會25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。圖／賑災基金會提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部轄下賑災基金會9月25日啟動募款專案，設定1個月內募款5億元目標，基金會今天公布，6天內募得金額已達4億9千餘元，累計捐款比數為20.9萬筆，並對外公告善款用途，包括法定賑助、災民生活支持等項目，同時，避免「重複給付」，排除應由公務預算支付項目，且將在行政院擬定復原重建方案後，調整給付原則，並對外公告申請方式。

賑災基金會指，善款將分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別。其中法定賑助方案，適用樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，配合行政院「從優」、「從速」原則辦理。災民生活支持，包括但不限於安遷、租屋、淹水及土石流救助、醫療補貼、生活安頓、失依賑助等項目及專案賑助部分。

賑災基金會擬定賑助原則，包括專款專用於0923馬太鞍溪堰塞湖災害之救助，同時定期公布收支明細，接受社會監督，且以災民需求為核心，排除公務預算應支付項目，避免重複給付，為求給付效率及公平，相關經費給付會以弱勢為優先，兼顧即時性與公平性，因行政院正在擬定復原重建方案，待行政院方案確認後，會檢視上述原則並調整，同步公告申請方式。

賑災基金會一度遭特定人士質疑，認為捐款衛福部等同捐給花蓮縣政府，也有人認為基金會董事長是現任政務委員陳時中而有所疑慮。基金會今天重申，賑災基金會是衛福部轄下公設財團法人，歷屆董事長均由行政院指派政務委員擔任，董事會則涵蓋民間組織團體及社會公正人士，20餘年來以超人立場，作為公私部門救災協力夥伴，且款項秉持「用處依原則，去處可查核」方式運用。

賑災基金會指出，23日發文地方政府，「樺加沙颱風賑助事項」作為第一時間的災害應變處置。後續因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流對花蓮縣光復鄉一帶造成重大災害，於24日受行政院指示緊急開立募款專案，目前同步進行「募款」、「賑災」工作。現在受災最嚴重的花蓮縣光復鄉尚在進行救援、安置等應變工作，熱心志工也相當踴躍，顯示國人充沛溫暖的愛心。

專案募款時間將持續至10月24日止，募款資訊如下：

本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日～114年10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

SWIFT CODE：LBOTTWTP102

NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief

ACCOUNT NO：102-005-201-966

BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH

ADDRESS：No.156,Changchuen Rd.,Zhongshan District,Taipei City 10459，Taiwan（R.O.C）

三、四大超商：

自9月25日（四）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay（114年9月25日下午1時起）：

自9月25日（四）下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

本次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話（02）77028028，於9月26日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。

※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供：

請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真02-8912-7638或Email：admin@tf4dr.org方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

堰塞湖 馬太鞍溪 捐款 募款

延伸閱讀

「花蓮阿嬤」發粽子助災民 行善暖哭網友：是沒拿鏟子的超人

【重磅快評】堰塞湖災變怎不見陳駿季處理超思蛋的積極？

嘉大捐百株蝴蝶蘭與鮮乳、發起愛心募款 助花蓮光復鄉重建

連假累積逾6萬人花蓮清淤 受災戶為鏟子超人洗雨鞋

相關新聞

林岱樺籲請總統賴清德 對花蓮災區頒布緊急命令

民進黨立委林岱樺今天表示，基於同島一命的立場，整合中央與地方救災的效率，敦請賴清德總統依據憲法之規定，比照921震災之處...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最...

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

國光生技宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今天送5000劑破傷風疫苗至花蓮，為災民及全台各地湧...

從寬認定花蓮志工 疾管署長羅一鈞：「鏟子超人也能打公費流感疫苗」

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，衛福部疾管署長羅一鈞今表示，公費流感、新冠疫苗明天正式開打，不過因應災情開放光復鄉全體居民及...

6日募得4.9億！差一步就達標 衛福部捐款專戶：可捐款時間至10月24日

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部轄下賑災基金會9月25日啟動募款專案，設定1個月內募款5億元目標，基金會今天公布，6天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。