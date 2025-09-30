0403震災戶化身鏟子超人 前進災區回憶歷歷在目：這次不恐懼了
花蓮縣光復鄉災區3天連假湧入6萬名志工，一群去年0403受災的太魯閣山月村員工，昨天也前進佛祖街成為「超人」，看到災區慘狀，一年半前回憶再度湧現，場景歷歷在目，志工宋育騰說「這一次不恐懼了，想告訴災民，一切一定會慢慢好起來」。
「山月村」是太魯閣國家公園內文創旅館，去年0403地震幾近全毀，幸好人員都沒傷亡，但已無法再營業，員工各自四散，宋育騰等人在太魯閣山腳下的新城老街成立「山下村」，繼續以太魯閣特色文化為主軸，提供特色餐飲。
這個月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，看到光復災區慘重，宋育騰心疼災民，在老東家山月村群組詢問「大地震後我們收到無數來自各方的幫助，今天輪到我們幫忙了」，短短時間20多人報名響應，有些是以前山月村同事，也有親朋好友，20多人昨天前進佛祖街幫忙。
宋育騰說，光復災情讓他心裡一直放不下，昨天是連假，以前幾個老同事有空，「山下村」也正好沒有訂位，所以乾脆直接休息，一起到災區幫忙。
昨天他們共有25個人到佛祖街一處農機行工作，一到現場，看到發電機還有其他很多農機具深埋在淤泥裡，沾滿泥非常重，6個大男人搬抬都很吃力，加上淤泥真的很深，也有石塊，「難度超高」，他們25個人忙了一整天，到下午4時離開，也才清了不到10坪，真的很不容易。
從地震受災戶到「鏟子超人」，宋育騰說，前往救災的過程中心情十分複雜，一到現場，看到淤泥及膝「去年受災情形又浮現，歷歷在目」，但這次不再是恐懼，他想告訴災民，「我們已經慢慢好轉，相信你們一定也可以好起來」，去年受災時他們得到很多人的幫助，也想把這份愛繼續傳下去。
