0403震災戶化身鏟子超人 前進災區回憶歷歷在目：這次不恐懼了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
一群曾是0403震災戶的「山月村」員工及親朋好友，昨天組成「鏟子超人」團，前進光復災區幫忙。圖／宋育騰提供
花蓮縣光復鄉災區3天連假湧入6萬名志工，一群去年0403受災的太魯閣山月村員工，昨天也前進佛祖街成為「超人」，看到災區慘狀，一年半前回憶再度湧現，場景歷歷在目，志工宋育騰說「這一次不恐懼了，想告訴災民，一切一定會慢慢好起來」。

「山月村」是太魯閣國家公園內文創旅館，去年0403地震幾近全毀，幸好人員都沒傷亡，但已無法再營業，員工各自四散，宋育騰等人在太魯閣山腳下的新城老街成立「山下村」，繼續以太魯閣特色文化為主軸，提供特色餐飲。

這個月23日發生馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，看到光復災區慘重，宋育騰心疼災民，在老東家山月村群組詢問「大地震後我們收到無數來自各方的幫助，今天輪到我們幫忙了」，短短時間20多人報名響應，有些是以前山月村同事，也有親朋好友，20多人昨天前進佛祖街幫忙。

宋育騰說，光復災情讓他心裡一直放不下，昨天是連假，以前幾個老同事有空，「山下村」也正好沒有訂位，所以乾脆直接休息，一起到災區幫忙。

昨天他們共有25個人到佛祖街一處農機行工作，一到現場，看到發電機還有其他很多農機具深埋在淤泥裡，沾滿泥非常重，6個大男人搬抬都很吃力，加上淤泥真的很深，也有石塊，「難度超高」，他們25個人忙了一整天，到下午4時離開，也才清了不到10坪，真的很不容易。

從地震受災戶到「鏟子超人」，宋育騰說，前往救災的過程中心情十分複雜，一到現場，看到淤泥及膝「去年受災情形又浮現，歷歷在目」，但這次不再是恐懼，他想告訴災民，「我們已經慢慢好轉，相信你們一定也可以好起來」，去年受災時他們得到很多人的幫助，也想把這份愛繼續傳下去。

「山下村」昨天利用連假最後一天，前進光復幫忙，宋育騰說「有比賺錢更重要的事」。圖／宋育騰提供
一群曾是0403震災戶的「山月村」員工及親朋好友，昨天組成「鏟子超人」團，前進光復災區幫忙。圖／宋育騰提供
一群曾是0403震災戶的「山月村」員工及親朋好友，昨天組成「鏟子超人」團，前進光復災區幫忙。圖／宋育騰提供
一群曾是0403震災戶的「山月村」員工及親朋好友，昨天組成「鏟子超人」團，前進光復災區幫忙。圖／宋育騰提供
堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

林岱樺籲請總統賴清德 對花蓮災區頒布緊急命令

民進黨立委林岱樺今天表示，基於同島一命的立場，整合中央與地方救災的效率，敦請賴清德總統依據憲法之規定，比照921震災之處...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最...

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

國光生技宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今天送5000劑破傷風疫苗至花蓮，為災民及全台各地湧...

從寬認定花蓮志工 疾管署長羅一鈞：「鏟子超人也能打公費流感疫苗」

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，衛福部疾管署長羅一鈞今表示，公費流感、新冠疫苗明天正式開打，不過因應災情開放光復鄉全體居民及...

6日募得4.9億！差一步就達標 衛福部捐款專戶：可捐款時間至10月24日

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部轄下賑災基金會9月25日啟動募款專案，設定1個月內募款5億元目標，基金會今天公布，6天...

