花蓮救災！卓榮泰：更多人力輪番上陣 盼大家能回家過中秋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院院長卓榮泰前往立法院進行施政報告。記者季相儒／攝影
行政院院長卓榮泰前往立法院進行施政報告。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰今天表示，現在花蓮災區前進協調所，已請非常疲憊的經濟部次長賴建信回來報告，由行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺去接手，會用輪番上陣方式，更多人力投入災區重建，朝大家回家過中秋的目標努力。

卓榮泰今天赴立院進行施政報告並備質詢，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質詢時表示，賴清德總統先前喊出，包括災民、志工、國軍，希望能讓大家都有機會回家過中秋，請問政院有把握嗎？

卓榮泰表示，會朝這個目標，分時間、分區域、分階段一步步達成。鍾佳濱說，當年921大地震，屏東縣政府由他帶隊去救災，當年也是在災區過中秋節，讓他難忘。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

林岱樺籲請總統賴清德 對花蓮災區頒布緊急命令

民進黨立委林岱樺今天表示，基於同島一命的立場，整合中央與地方救災的效率，敦請賴清德總統依據憲法之規定，比照921震災之處...

軍方增援 逾3000官兵光復救災民眾中秋前恢復正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生屆滿一周，軍方今天起從西部各作戰區增派超過1000名官兵，援助光復當地的善後復原工作，也出...

史上最快！花蓮洪災募款6天5億達標 賑災基金會將持續開放捐款

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」推估已於今天下午募得新台幣5億元，為賑災基金會歷年經驗中最...

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

國光生技宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今天送5000劑破傷風疫苗至花蓮，為災民及全台各地湧...

從寬認定花蓮志工 疾管署長羅一鈞：「鏟子超人也能打公費流感疫苗」

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，衛福部疾管署長羅一鈞今表示，公費流感、新冠疫苗明天正式開打，不過因應災情開放光復鄉全體居民及...

6日募得4.9億！差一步就達標 衛福部捐款專戶：可捐款時間至10月24日

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部轄下賑災基金會9月25日啟動募款專案，設定1個月內募款5億元目標，基金會今天公布，6天...

