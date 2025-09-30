花蓮救災！卓榮泰：更多人力輪番上陣 盼大家能回家過中秋

行政院長卓榮泰今天表示，現在花蓮災區前進協調所，已請非常疲憊的經濟部次長賴建信回來報告，由行政院政務委員季連成、行政院顧問李孟諺去接手，會用輪番上陣方式，更多人力投入災區重建，朝大家回家過中秋的目標努力。

卓榮泰今天赴立院進行施政報告並備質詢，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質詢時表示，賴清德總統先前喊出，包括災民、志工、國軍，希望能讓大家都有機會回家過中秋，請問政院有把握嗎？

卓榮泰表示，會朝這個目標，分時間、分區域、分階段一步步達成。鍾佳濱說，當年921大地震，屏東縣政府由他帶隊去救災，當年也是在災區過中秋節，讓他難忘。

商品推薦