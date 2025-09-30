影／國軍投萬人救災花蓮 顧立雄：清運進度超前 有信心中秋節完成重建

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部長顧立雄今表示，有信心在中秋節前完成相關災後重建，目前累計投入7600多人次，今再派出2493兵力投入，相關民宅等清運進度都有超前。記者張曼蘋／攝影
賴清德總統日前下令增派國軍投入花蓮災後復原工作。國防部長顧立雄今下午赴立院受訪時表示，有信心在中秋節前完成相關災後重建，目前累計投入7600多人次，今再派出2493兵力投入，相關民宅等清運進度都有超前。國防部補充，截至今日共投入1萬0121人次。

立法院院會今進行行政院長卓榮泰施政報告，國防部長顧立雄於會前受訪，被問及花蓮救災工作一事。顧立雄說，國防部一開始就成立前進指揮所，由陸軍部司令下去做協調工作，第二作戰區指揮官來完成救災規畫，所有需要跨區增援部分，會透過前進指揮所到國防部，全力來配合，總統也指示要在中秋節前完成清運所分配相關災後重建，「我們有信心在中秋節完成。」

至於投入人力，顧立雄說，目前累積7600多人次，今天再派出2493兵力投入，現在相關民宅清淤工作，東邊跟北部村落已經完成，還有其他村的相關進度都有超前，國軍一定會遵照總統的指示盡快完成。

國防部補充，國軍花蓮救災任務，兵力派遣自23日起截至29日，依花蓮縣政府及教育部等單位提需，計派遣兵力7628人次；今派遣2493人執行救災任務。截至今日，7628人次加上2493人次共1萬0121人次。

