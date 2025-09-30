林岱樺籲請總統賴清德 對花蓮災區頒布緊急命令

民進黨立委林岱樺今天表示，基於同島一命的立場，整合中央與地方救災的效率，敦請總統賴清德依據憲法之規定，比照921震災之處置，針對花蓮地區頒布緊急命令，並設立跨部會的重建委員會。

林岱樺指出，隨時監控堰塞湖之後續危害與防範，及統合災後重建之人力與預算，以利災民早日脫離困境，重建家園。行政院長卓榮泰日前視察光復鄉災區，宣布每名罹難者慰問金從80萬元加到100萬元，重傷25萬元；若房屋被汙泥入侵，每戶10萬元慰助金。

