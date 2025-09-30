「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

國光生技宣布，為支援花蓮光復鄉災區需求，與疾管署、花蓮縣衛生局聯絡，今天送5000劑破傷風疫苗至花蓮，為災民及全台各地湧入救災的志工「鏟子超人」，提供外傷後必打的破傷風疫苗。

國光生技今天發出新聞稿表示，近日花蓮光復鄉災區正積極清淤，災民及來自台灣各地志工為清理環境，遭厚泥中暗藏的鐵釘、玻璃碎片、鐵片、樹枝等物刺傷，災區外傷傷患逐步增加；根據花蓮慈濟醫院統計，9月24至28日已診治502名外傷傷患，破傷風疫苗為目前災區急需的醫藥資源。

國光生技表示，與子公司安特羅生技接洽疾管署及花蓮縣衛生局，除了配合衛福部流感疫苗花蓮災區優先接種的政策外，也表達捐贈破傷風疫苗意願；花蓮縣衛生局表示，破傷風疫苗為災民及時所需的醫療物資，國光及安特羅已依災區需求，配送流感疫苗，並追加捐贈5000劑破傷風疫苗於今天送達，若後續災區還有其他疫苗需求，將全力捐助。

國光生技指出，國光破傷風類毒素是唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少可供應100萬劑。

國光生技表示，國光破傷風疫苗除了在地自主生產之外，也持續在劑型上升級，由於現行破傷風疫苗多為瓶裝或安瓶裝，國光開發單劑型針劑，可縮減開瓶抽取步驟，單劑型破傷風疫苗預計今年底全面供貨。

