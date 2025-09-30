快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

直擊／跟著「鏟子超人」去部落鏟土 他淚邀「明年豐年祭再回來」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
3天連假超過6萬名「鏟子超人」前進光復災區，盡管腰痠背痛，還滿身都是泥，每個人離開部落時，臉上都帶著微笑。記者王燕華／攝影
3天連假超過6萬名「鏟子超人」前進光復災區，盡管腰痠背痛，還滿身都是泥，每個人離開部落時，臉上都帶著微笑。記者王燕華／攝影

花蓮光復洪災造成上千家戶被汙泥淹埋，教師節3天連假湧入超過6萬名「鏟子超人」幫助災民，記者跟著志工去鏟土，志工們彎著腰一鏟一鏟與難纏的積泥搏鬥，盡管腰痠背痛、滿身汙泥，每個人離開部落時臉上都帶著微笑，「超人精神」令人敬佩。

台鐵統計，3天進假累計湧入超過6萬名志工，昨天有4萬4500人次進出光復站，進站2萬2300多人，是人數最多的一天。

記者現場直擊，光復站一早滿滿都是人，「鏟子超人」魚貫出站，站前有多個單位舉牌徵招，也有災民直接騎車到車站前「挑人」，或由慈濟基金會現場媒合災民跟志工們。

行前得知重災區大馬村需要人手，很多志工馬上舉手報名，接著掃QR CODE上網登記身分、支援地點，再下載數位地圖後，頂著大太陽下走了10幾分鐘到村長王梓安家門口集合，其中許多是年輕世代。

連續幾天的大太陽，堆在街頭巷尾小山高等待清走的淤泥被曬乾，揚起大量粉塵，一群人默默等候任務分配時，幾位志工已經按捺不住熱情，咕噥「太浪費時間了吧」，一心就想立刻提起鏟子衝進災屋。

部落災情由村長家為中心，需要的災民會到村長家回報、要人。等了約10分鐘有當地民眾安排大家領取工具、分組並點算人數，確認中午送餐數量，展開一天的勞力工作。

王梓安住家後方就有不少家戶淹滿泥沙，鏟子、圓鍬等工具一應俱全，只缺人手。一處約30坪大的家戶擠滿志工，在屋內埋頭苦挖，你一鏟我一鏟送上獨輪車，由力氣大的壯丁推到巷口傾倒，前一台剛走，下一台又進來。

力氣較小的女生也沒閒著，同樣賣力挖沙，或者搬抬拿得動的廢棄物，每個人都在找事情做，空間狹小，卻都很有默契，見哪裡有空的鏟子，就拿起來鏟。

志工人數不少，屋內空氣不流通，較為悶熱，且積泥最深到小腿肚，又濕又軟，一踩下去就深深陷人，清理起來格外費力。零經驗的志工們經過幾次陷入、鏟土，各自研發獨自的鏟土祕技，共同目標都是將黏人的土清出災民家。

但志工們沒人抱怨偷懶，還會自動輪替，只要有人鏟累了、手痠了，走出屋外喘口氣，馬上就有人拎起鏟子、圓鍬頂上來。

隨著一車一車的淤泥被清出，露出一小角地板，志工響起歡呼聲，挖得更起勁，到下午3時多，清淤工作大致完成，志工帶著滿身痠痛和一抹微笑，如退潮般默默散去，有人說「比露營還有意義」。受災屋主感動，隔壁人家自己清了5天，沒想到自家一天就完成，哽咽邀請「超人們，明年豐年祭一定要再回來!」

花蓮光復洪災區不少家戶門口貼著「需要志工幫助」的字條，等待超人降臨。記者王燕華／攝影
花蓮光復洪災區不少家戶門口貼著「需要志工幫助」的字條，等待超人降臨。記者王燕華／攝影
花蓮火車站有民眾舉牌，向前進部落的「鏟子超人」表示最高敬意。記者王燕華／攝影
花蓮火車站有民眾舉牌，向前進部落的「鏟子超人」表示最高敬意。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉上千家戶受災，志工、災民清出的淤泥與垃圾，暫置街道等待清運。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉上千家戶受災，志工、災民清出的淤泥與垃圾，暫置街道等待清運。記者王燕華／攝影
3天連假超過6萬名「鏟子超人」前進光復災區，盡管腰痠背痛，還滿身都是泥，每個人離開部落時，臉上都帶著微笑。記者王燕華／攝影
3天連假超過6萬名「鏟子超人」前進光復災區，盡管腰痠背痛，還滿身都是泥，每個人離開部落時，臉上都帶著微笑。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

跨越429公里 嘉義大林慈濟醫院 教師節連假化身雨鞋超人

花蓮大馬村長提前部署救全村 「選舉政見」被翻出網讚：說到做到！

女足國手：最珍貴生日禮物是重生 感謝村長父親救全村

籃球／朱億宗、李愷諺化身鏟子超人 林力仁捐清洗機

相關新聞

直擊／跟著「鏟子超人」去部落鏟土 他淚邀「明年豐年祭再回來」

花蓮光復洪災造成上千家戶被汙泥淹埋，教師節3天連假湧入超過6萬名「鏟子超人」幫助災民，記者跟著志工去鏟土，志工們彎著腰一...

日名醫新書收入全捐花蓮風災 網友響應「台灣加油」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉災情慘重，許多國內外友人紛紛伸出援手。日本知名整形醫師高須克彌在社群媒體X發文宣布，...

花蓮救災熱門物資 盧秀燕：台中市民再捐6000顆太陽餅

花蓮堰塞湖溢流釀災，湧入不少物資救災，台中太陽餅意外成為熱門物資，台中市長盧秀燕今指出，有熱心民眾反映將再捐贈6千顆太陽...

鏟子超人重建光復 台鐵宣布「持續全力運轉」 6大疏運作為曝

教師節連假結束，今天上班日仍有不少「鏟子超人」湧入光復，社群平台也有網友揪團，中秋連假再度進入災區。台鐵公司宣布，今天起...

中市建設局馳援花蓮災區 夜晚不休息…持續泥濘中挑燈奮戰

花蓮光復洪災第八天，全台各地救援隊、物資抵達花蓮，各地「鏟子超人」志工連日投入泥濘的復原工作，台中市建設局救災團隊昨白天...

「吊車大王」連夜送山貓怪手進光復 誓言「戰到最後一兵一卒」

花蓮光復鄉遭洪水重創，今天還有432戶急需大型機具協助清理家園，有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，在災後第一時間就投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。