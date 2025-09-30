直擊／跟著「鏟子超人」去部落鏟土 他淚邀「明年豐年祭再回來」

花蓮光復洪災造成上千家戶被汙泥淹埋，教師節3天連假湧入超過6萬名「鏟子超人」幫助災民，記者跟著志工去鏟土，志工們彎著腰一鏟一鏟與難纏的積泥搏鬥，盡管腰痠背痛、滿身汙泥，每個人離開部落時臉上都帶著微笑，「超人精神」令人敬佩。

台鐵統計，3天進假累計湧入超過6萬名志工，昨天有4萬4500人次進出光復站，進站2萬2300多人，是人數最多的一天。

記者現場直擊，光復站一早滿滿都是人，「鏟子超人」魚貫出站，站前有多個單位舉牌徵招，也有災民直接騎車到車站前「挑人」，或由慈濟基金會現場媒合災民跟志工們。

行前得知重災區大馬村需要人手，很多志工馬上舉手報名，接著掃QR CODE上網登記身分、支援地點，再下載數位地圖後，頂著大太陽下走了10幾分鐘到村長王梓安家門口集合，其中許多是年輕世代。

連續幾天的大太陽，堆在街頭巷尾小山高等待清走的淤泥被曬乾，揚起大量粉塵，一群人默默等候任務分配時，幾位志工已經按捺不住熱情，咕噥「太浪費時間了吧」，一心就想立刻提起鏟子衝進災屋。

部落災情由村長家為中心，需要的災民會到村長家回報、要人。等了約10分鐘有當地民眾安排大家領取工具、分組並點算人數，確認中午送餐數量，展開一天的勞力工作。

王梓安住家後方就有不少家戶淹滿泥沙，鏟子、圓鍬等工具一應俱全，只缺人手。一處約30坪大的家戶擠滿志工，在屋內埋頭苦挖，你一鏟我一鏟送上獨輪車，由力氣大的壯丁推到巷口傾倒，前一台剛走，下一台又進來。

力氣較小的女生也沒閒著，同樣賣力挖沙，或者搬抬拿得動的廢棄物，每個人都在找事情做，空間狹小，卻都很有默契，見哪裡有空的鏟子，就拿起來鏟。

志工人數不少，屋內空氣不流通，較為悶熱，且積泥最深到小腿肚，又濕又軟，一踩下去就深深陷人，清理起來格外費力。零經驗的志工們經過幾次陷入、鏟土，各自研發獨自的鏟土祕技，共同目標都是將黏人的土清出災民家。

但志工們沒人抱怨偷懶，還會自動輪替，只要有人鏟累了、手痠了，走出屋外喘口氣，馬上就有人拎起鏟子、圓鍬頂上來。

隨著一車一車的淤泥被清出，露出一小角地板，志工響起歡呼聲，挖得更起勁，到下午3時多，清淤工作大致完成，志工帶著滿身痠痛和一抹微笑，如退潮般默默散去，有人說「比露營還有意義」。受災屋主感動，隔壁人家自己清了5天，沒想到自家一天就完成，哽咽邀請「超人們，明年豐年祭一定要再回來!」 花蓮光復洪災區不少家戶門口貼著「需要志工幫助」的字條，等待超人降臨。記者王燕華／攝影 花蓮火車站有民眾舉牌，向前進部落的「鏟子超人」表示最高敬意。記者王燕華／攝影 花蓮光復鄉上千家戶受災，志工、災民清出的淤泥與垃圾，暫置街道等待清運。記者王燕華／攝影 3天連假超過6萬名「鏟子超人」前進光復災區，盡管腰痠背痛，還滿身都是泥，每個人離開部落時，臉上都帶著微笑。記者王燕華／攝影

