日名醫新書收入全捐花蓮風災 網友響應「台灣加油」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉災情慘重，許多國內外友人紛紛伸出援手。日本知名整形醫師高須克彌在社群媒體X發文宣布，10月將發行的新書「高須的遺言」收入將全數捐助給台灣災民，並留言鼓勵「台灣同志加油」。

花蓮風災災情嚴重，日本友人紛紛送暖，包括與台灣東部受災地區締結姊妹都市的沖繩縣與那國町設立募款箱、日本「和平之風」（Peace Winds）台灣團隊進駐花蓮展開支援，還有許多民間團體自發在街頭募款，相關畫面在社群媒體流傳，令台灣人深受感動。

高須克彌在X轉發中央社的日語新聞，宣布「將把下個月發行的新書全部收入捐給受災的台灣同志。台灣同志加油」。

常在日本電視節目現身的高須克彌曾在2016年台南地震時，向台灣捐款1000萬日圓（約新台幣205萬元），表示「日本和台灣是親密的朋友，喜悅與苦難都要同當。我們會盡一切所能提供協助，相信我們的友誼長存」，並以中文留言「加油，台灣的朋友們」。2018年花蓮地震，他將著作「炎上上等」的全部版稅捐給台灣地震受災戶。

2021年，中國禁止台灣鳳梨進口，高須公開聲援，表示「替台灣加油。從現在開始，我只吃台灣產的鳳梨」。

高須這次宣布要把新書收入全部捐給台灣，立刻引發日本網友響應，留言包括「台灣是我們重要的朋友」、「老師太帥了」、「我會買」，甚至有人貼出購書證明，表示「已經訂購了，台灣同志加油」。

