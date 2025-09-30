花蓮救災熱門物資 盧秀燕：台中市民再捐6000顆太陽餅
花蓮堰塞湖溢流釀災，湧入不少物資救災，台中太陽餅意外成為熱門物資，台中市長盧秀燕今指出，有熱心民眾反映將再捐贈6千顆太陽餅，花蓮縣政府應允調度，將快協助把太陽餅送往災區。
盧秀燕指出，台中市協助花蓮救災，消防局特搜小組共調撥70人次前往救援，共救出23人，其中3人不幸罹難。
搜救任務進入尾聲後，後續善後工作以環境清理為主，建設局出動20人，以機械取代人力將道路打通，環保局也出動6人和2部掃街車，今天應花蓮縣政府需要，將再支援清溝車和灑水車。
台中市政府建設局救災團隊29日白天才歷經一整天的淤泥清運與道路搶通，夜幕降臨後仍未休息，再度投入中正路一段清理。隊員們挑燈奮戰在泥濘中，只為早一步替居民打開回家的路。
盧秀燕說，因災區沒水沒電也無法煮泡麵，日前花蓮災民反映太陽餅好攜帶、保存期限長，很適合做為災區乾糧。
台中各界熱心人士捐了不少太陽餅前進災區，最近又有民眾連繫要捐6000顆太陽餅，已跟花蓮縣府連繫，會協助調派處理，近期就會協助民眾把愛心送往花蓮。
