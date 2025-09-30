快訊

鏟子超人重建光復 台鐵宣布「持續全力運轉」 6大疏運作為曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
協助「鏟子超人」前進花蓮光復災區，台鐵公司宣布，今天起至10月15日，台鐵持續啟動加強疏運服務。本報資料照片
教師節連假結束，今天上班日仍有不少「鏟子超人」湧入光復，社群平台也有網友揪團，中秋連假再度進入災區。台鐵公司宣布，今天起至10月15日，台鐵持續啟動加強疏運服務，讓愛心一班接著一班前行，讓希望一份傳遞一份延續。

「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專公布6大作為，加開列車部分，台鐵公司表示，加開DMU柴油客車12輛4列及區間車4列，共計8列次。二是增停光復站，所有上、下行對號列車增停光復站（不含鳴日號、環島之星及山嵐號等觀光列車），方便旅客及救災人員進出。

台鐵公司表示，三是全面開放站票，花蓮至台東段各站新自強號全面開放站票，以容納更多需求。四是延駛服務，4102次、4124次區間車延長行駛至光復站，並沿途停靠吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林及萬榮等站。五是簡化進站流程，光復站閘門全開，提供進站乘車證明單，縮短排隊時間。六是高峰疏運規畫，上午7時至10時、下午3時至晚上7時30分高峰時段，加強分流與安全防護。

台鐵表示，加開的不只是列車，更是愛心與勇氣的接力。在這關鍵的時刻，台鐵將持續全力運轉，陪伴每一位居民與超人，邁向重建的明天。

協助「鏟子超人」前進花蓮光復災區，台鐵公司宣布，今天起至10月15日，台鐵持續啟動加強疏運服務。本報資料照片
堰塞湖 馬太鞍溪

