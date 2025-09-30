中市建設局馳援花蓮災區 夜晚不休息…持續泥濘中挑燈奮戰
花蓮光復洪災第八天，全台各地救援隊、物資抵達花蓮，各地「鏟子超人」志工連日投入泥濘的復原工作，台中市建設局救災團隊昨白天一整天淤泥清運與道路搶通，夜晚仍不休息，再度投入中正路一段清理，隊員們在泥濘中挑燈奮戰，盼能加速災區復原，被網友稱讚「台中隊最暖」。
台中市府持續派員支援花蓮光復鄉，此次除派員20名人員，並調派挖土機6台、山貓5台、卡車6台、水車1台等多部機具支援，不僅白天清運淤泥與道路搶通，夜晚也抓緊時間施工，投入中正路一段清理。
居民在社群網站發文分享「下午就看到幾位年輕人進來幫忙清理，沒想到晚上10點出門，他們還在泥水裡奮戰！後來才知道是台中隊來支援，真的很感謝」，發文獲網友稱讚「台中隊最暖」、「英雄就在身邊」。
夜間施工期間，還有善心人士貼心送上麵包慰勞救災人員，讓在前線奮戰的隊員倍感溫暖。
建設局長陳大田表示，感謝隊員「辛苦一天仍願意挑燈再戰」，並特別叮嚀「夜間施工更要注意安全」。他強調，這份堅持展現的不是體力，而是責任感與使命感。
