快訊

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

半導體風雲／台積電接班梯隊成形 鐵三角各有任務

中市建設局馳援花蓮災區 夜晚不休息…持續泥濘中挑燈奮戰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市建設局隊員夜間持續投入中正路一段清理。圖／台中市府提供
台中市建設局隊員夜間持續投入中正路一段清理。圖／台中市府提供

花蓮光復洪災第八天，全台各地救援隊、物資抵達花蓮，各地「鏟子超人」志工連日投入泥濘的復原工作，台中市建設局救災團隊昨白天一整天淤泥清運與道路搶通，夜晚仍不休息，再度投入中正路一段清理，隊員們在泥濘中挑燈奮戰，盼能加速災區復原，被網友稱讚「台中隊最暖」。

台中市府持續派員支援花蓮光復鄉，此次除派員20名人員，並調派挖土機6台、山貓5台、卡車6台、水車1台等多部機具支援，不僅白天清運淤泥與道路搶通，夜晚也抓緊時間施工，投入中正路一段清理。

居民在社群網站發文分享「下午就看到幾位年輕人進來幫忙清理，沒想到晚上10點出門，他們還在泥水裡奮戰！後來才知道是台中隊來支援，真的很感謝」，發文獲網友稱讚「台中隊最暖」、「英雄就在身邊」。

夜間施工期間，還有善心人士貼心送上麵包慰勞救災人員，讓在前線奮戰的隊員倍感溫暖。

建設局長陳大田表示，感謝隊員「辛苦一天仍願意挑燈再戰」，並特別叮嚀「夜間施工更要注意安全」。他強調，這份堅持展現的不是體力，而是責任感與使命感。

台中市建設局隊員夜間持續投入中正路一段清理。圖／台中市府提供
台中市建設局隊員夜間持續投入中正路一段清理。圖／台中市府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台南特搜隊支援洪災多救援任務 黃偉哲：為花蓮鄉親帶去希望與溫暖

花蓮光復災情 許淑華：國慶活動可考慮節目編排做調整

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

台南增派清溝車 支援花蓮災區清除側溝淤泥

相關新聞

鏟子超人重建光復 台鐵宣布「持續全力運轉」 6大疏運作為曝

教師節連假結束，今天上班日仍有不少「鏟子超人」湧入光復，社群平台也有網友揪團，中秋連假再度進入災區。台鐵公司宣布，今天起...

中市建設局馳援花蓮災區 夜晚不休息…持續泥濘中挑燈奮戰

花蓮光復洪災第八天，全台各地救援隊、物資抵達花蓮，各地「鏟子超人」志工連日投入泥濘的復原工作，台中市建設局救災團隊昨白天...

「吊車大王」連夜送山貓怪手進光復 誓言「戰到最後一兵一卒」

花蓮光復鄉遭洪水重創，今天還有432戶急需大型機具協助清理家園，有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，在災後第一時間就投...

專業的也來了！「鏟子超人」機具開進光復 陳世凱：把希望重新鏟回來

來自全國各地的「鏟子超人」協助花蓮光復鄉重建家園，交通部長陳世凱今天在Threads透露，交通部合作的廠商與工程團隊，也...

花蓮救災熱門物資 盧秀燕：台中市民再捐6000顆太陽餅

花蓮堰塞湖溢流釀災，湧入不少物資救災，台中太陽餅意外成為熱門物資，台中市長盧秀燕今指出，有熱心民眾反映將再捐贈6千顆太陽...

南市環保局出動卡車、山貓馳援花蓮 再增派清溝車、水車

台南市環保局忙完丹娜絲颱風高達6萬公噸垃圾、廢棄物整理後，也馬不停蹄前出動卡車跟山貓馳援花蓮，今天再加派兩輛17噸清溝車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。