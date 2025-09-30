「吊車大王」連夜送山貓怪手進光復 誓言「戰到最後一兵一卒」

花蓮光復鄉遭洪水重創，今天還有432戶急需大型機具協助清理家園，有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，在災後第一時間就投入山貓與怪手支援災區，今天帶著整輛卡車物資與高壓清洗機等直奔光復，讓災民非常高興，覺得真的是及時雨。

花蓮縣府指出，截至今天12時統計，光復鄉市區總共1517戶受災，已累計完成1085戶，尚有432戶尚未清理完畢。

胡漢龑指出，得知光復鄉災情嚴重，急需重機具清淤，不假思索就將展場中的全新山貓直接送往災區，隨後再投入1台大型怪手，全力協助災民復原家園，自家員工連日駕駛小山貓深入巷弄，幫助居民清理泥濘與廢棄物。

為讓災民能儘快恢復正常生活，胡漢龑今天凌晨3時從新竹出發，經歷約7小時車程抵達光復，車上滿載各式物資，包括600打工作手套、220個頭燈、水泥推車、鐵鏟，以及60台洗地機與急缺的高壓清洗機。他呼籲社會各界共同投入，提供災區最急需的裝備，讓復原工作更有效率。

「我們的機具一定會留到最後，等到市容完全恢復，我們才會撤」胡漢龑說，展現與災民並肩作戰的決心。現場不少災民聽聞「胡董」名號，紛紛上前致意合影，對他的義舉表達感謝。

受贈高壓清洗機的災民說，家園還有泥濘，有了高壓清洗機可以更快整理家園，非常感謝善心企業大力捐贈。

不過，胡漢龑卻遭部分網友酸言批評「擺拍」、「討拍」，他表示，公司2台車、4個駕駛輪流休息投入救災，卻有人只出一張嘴，這對員工不公平；他強調，批評他個人沒關係，但不能傷害整個團隊的努力，所有救災英雄都默默無名，呼籲大家救災，不要再當網路酸民。 有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，今天帶著整輛卡車物資與高壓清洗機等直奔光復。圖／民眾提供

