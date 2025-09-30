快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區

中央社／ 台中30日電

台中市政府支援花蓮救災，台中市長盧秀燕表示，災區民眾希望有太陽餅當乾糧，昨天接到熱心民眾表示要送6000個太陽餅到災區，已聯繫花蓮縣政府願意接受，目前進行調派處理。

台中市議會今天召開定期會，會中討論台中市政府協助花蓮樺加沙颱風災害救援專案報告。台灣民眾黨市議員江和樹質詢指出，報告中的數字是冰冷的，詢問市府實際救災狀況。

盧秀燕答詢表示，市府派遣3個局處，消防局現場以人命搜救為主，2梯次共派遣70個人，其中1人為醫師，消防車13車、搜救犬3隻、無人機3台，救出23人，其中3人罹難，就地避難6人，共援助29人。

盧秀燕指出，建設局出動20人及山貓車，以機械取代人力將道路打通；環保局也出動6人、2部掃街車。市府剛剛有接獲需求，希望增加清溝車、灑水車，她已經同意，將全力支援。

盧秀燕說，由於災區沒電沒水，第一時間送泡麵沒用，除了饅頭、包子以外，太陽餅是另一個選擇。她聽見災區需要太陽餅，昨天又接到熱心民眾要送6000個太陽餅到災區，作為災民乾糧，已經和花蓮縣政府聯繫好，正進行調派處理。

堰塞湖 馬太鞍溪 太陽餅 盧秀燕

延伸閱讀

校園流感爆增台中明開打疫苗 醫師：先把口罩戴起來…

「陪你長大」不只校園 台中汰換課桌椅有需要可帶回家

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

2000人為花蓮祈福！法鼓山首推心靈環保日 盧秀燕讚：台灣有愛精神

相關新聞

鏟子超人重建光復 台鐵宣布「持續全力運轉」 6大疏運作為曝

教師節連假結束，今天上班日仍有不少「鏟子超人」湧入光復，社群平台也有網友揪團，中秋連假再度進入災區。台鐵公司宣布，今天起...

中市建設局馳援花蓮災區 夜晚不休息…持續泥濘中挑燈奮戰

花蓮光復洪災第八天，全台各地救援隊、物資抵達花蓮，各地「鏟子超人」志工連日投入泥濘的復原工作，台中市建設局救災團隊昨白天...

「吊車大王」連夜送山貓怪手進光復 誓言「戰到最後一兵一卒」

花蓮光復鄉遭洪水重創，今天還有432戶急需大型機具協助清理家園，有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，在災後第一時間就投...

專業的也來了！「鏟子超人」機具開進光復 陳世凱：把希望重新鏟回來

來自全國各地的「鏟子超人」協助花蓮光復鄉重建家園，交通部長陳世凱今天在Threads透露，交通部合作的廠商與工程團隊，也...

花蓮救災熱門物資 盧秀燕：台中市民再捐6000顆太陽餅

花蓮堰塞湖溢流釀災，湧入不少物資救災，台中太陽餅意外成為熱門物資，台中市長盧秀燕今指出，有熱心民眾反映將再捐贈6千顆太陽...

南市環保局出動卡車、山貓馳援花蓮 再增派清溝車、水車

台南市環保局忙完丹娜絲颱風高達6萬公噸垃圾、廢棄物整理後，也馬不停蹄前出動卡車跟山貓馳援花蓮，今天再加派兩輛17噸清溝車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。