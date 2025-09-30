台中熱心民眾捐6000個太陽餅 盧秀燕助送花蓮災區
台中市政府支援花蓮救災，台中市長盧秀燕表示，災區民眾希望有太陽餅當乾糧，昨天接到熱心民眾表示要送6000個太陽餅到災區，已聯繫花蓮縣政府願意接受，目前進行調派處理。
台中市議會今天召開定期會，會中討論台中市政府協助花蓮樺加沙颱風災害救援專案報告。台灣民眾黨市議員江和樹質詢指出，報告中的數字是冰冷的，詢問市府實際救災狀況。
盧秀燕答詢表示，市府派遣3個局處，消防局現場以人命搜救為主，2梯次共派遣70個人，其中1人為醫師，消防車13車、搜救犬3隻、無人機3台，救出23人，其中3人罹難，就地避難6人，共援助29人。
盧秀燕指出，建設局出動20人及山貓車，以機械取代人力將道路打通；環保局也出動6人、2部掃街車。市府剛剛有接獲需求，希望增加清溝車、灑水車，她已經同意，將全力支援。
盧秀燕說，由於災區沒電沒水，第一時間送泡麵沒用，除了饅頭、包子以外，太陽餅是另一個選擇。她聽見災區需要太陽餅，昨天又接到熱心民眾要送6000個太陽餅到災區，作為災民乾糧，已經和花蓮縣政府聯繫好，正進行調派處理。
