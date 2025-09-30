快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

專業的也來了！「鏟子超人」機具開進光復 陳世凱：把希望重新鏟回來

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部合作的廠商與工程團隊，也第一時間化身鏟子超人，挺進災區，陪著居民一起清理、修繕。圖／取自Threads「chanskym」
交通部合作的廠商與工程團隊，也第一時間化身鏟子超人，挺進災區，陪著居民一起清理、修繕。圖／取自Threads「chanskym」

來自全國各地的「鏟子超人」協助花蓮光復鄉重建家園，交通部長陳世凱今天在Threads透露，交通部合作的廠商與工程團隊，也第一時間化身鏟子超人，挺進災區，陪著居民一起清理、修繕。「這條重建的路，留下的不只是泥濘，更是台灣人並肩同行的勇氣」。

陳世凱在Threads發文，他表示，馬鞍溪泥流重創光復，街道與家園滿是泥沙。在這樣艱難的時刻，不只是交通隊同仁，交通部合作的廠商與工程團隊，也第一時間化身鏟子超人。吊卡、土車、怪手、水車，一部又一部機具開進社區， 汗水與專業並肩，志工與居民同行， 一鏟一鏟，把希望重新鏟回來。

他說，因為我們相信， 這條重建的路，留下的不只是泥濘，更是台灣人並肩同行的勇氣。每一份投入，都是為了讓光復的家園，重新回到原樣。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 陳世凱

延伸閱讀

抗議中捷藍線補助款遭砍96% 中市議員嗆交長陳世凱「台中陳世美」

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

馬太鞍溪橋遭沖毀 交通部長陳世凱連夜驅車趕赴花蓮坐鎮

馬太鞍溪堰塞湖溢流 陳世凱連夜驅車赴花蓮勘災

相關新聞

鏟子超人重建光復 台鐵宣布「持續全力運轉」 6大疏運作為曝

教師節連假結束，今天上班日仍有不少「鏟子超人」湧入光復，社群平台也有網友揪團，中秋連假再度進入災區。台鐵公司宣布，今天起...

中市建設局馳援花蓮災區 夜晚不休息…持續泥濘中挑燈奮戰

花蓮光復洪災第八天，全台各地救援隊、物資抵達花蓮，各地「鏟子超人」志工連日投入泥濘的復原工作，台中市建設局救災團隊昨白天...

「吊車大王」連夜送山貓怪手進光復 誓言「戰到最後一兵一卒」

花蓮光復鄉遭洪水重創，今天還有432戶急需大型機具協助清理家園，有「吊車大王」之稱的竹北企業家胡漢龑，在災後第一時間就投...

專業的也來了！「鏟子超人」機具開進光復 陳世凱：把希望重新鏟回來

來自全國各地的「鏟子超人」協助花蓮光復鄉重建家園，交通部長陳世凱今天在Threads透露，交通部合作的廠商與工程團隊，也...

花蓮救災熱門物資 盧秀燕：台中市民再捐6000顆太陽餅

花蓮堰塞湖溢流釀災，湧入不少物資救災，台中太陽餅意外成為熱門物資，台中市長盧秀燕今指出，有熱心民眾反映將再捐贈6千顆太陽...

南市環保局出動卡車、山貓馳援花蓮 再增派清溝車、水車

台南市環保局忙完丹娜絲颱風高達6萬公噸垃圾、廢棄物整理後，也馬不停蹄前出動卡車跟山貓馳援花蓮，今天再加派兩輛17噸清溝車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。