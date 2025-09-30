專業的也來了！「鏟子超人」機具開進光復 陳世凱：把希望重新鏟回來

來自全國各地的「鏟子超人」協助花蓮光復鄉重建家園，交通部長陳世凱今天在Threads透露，交通部合作的廠商與工程團隊，也第一時間化身鏟子超人，挺進災區，陪著居民一起清理、修繕。「這條重建的路，留下的不只是泥濘，更是台灣人並肩同行的勇氣」。

陳世凱在Threads發文，他表示，馬鞍溪泥流重創光復，街道與家園滿是泥沙。在這樣艱難的時刻，不只是交通隊同仁，交通部合作的廠商與工程團隊，也第一時間化身鏟子超人。吊卡、土車、怪手、水車，一部又一部機具開進社區， 汗水與專業並肩，志工與居民同行， 一鏟一鏟，把希望重新鏟回來。

他說，因為我們相信， 這條重建的路，留下的不只是泥濘，更是台灣人並肩同行的勇氣。每一份投入，都是為了讓光復的家園，重新回到原樣。

