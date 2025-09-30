南市環保局出動卡車、山貓馳援花蓮 再增派清溝車、水車

台南市環保局忙完丹娜絲颱風高達6萬公噸垃圾、廢棄物整理後，也馬不停蹄前出動卡車跟山貓馳援花蓮，今天再加派兩輛17噸清溝車及一輛17噸水車共10人支援。環局表示，全面協助災後排水、淤泥清除與環境復原，並依花蓮縣政府及相關單位統一調度。

環保局指出，清溝車可迅速抽排積水與側溝淤泥，水車則能協助災後環境沖洗，搭配山貓與抓斗車作業，形成更完整的救援能量。所有支援人員都在出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全的狀態投入救災。

台南市今年7月間受丹娜絲颱風重創，高達2萬多棵樹被吹倒，上千棟房屋屋頂受損，環保局投入龐大人力復原，清理環境，這次花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰壩，受災嚴重，環保局也迅速投入救災。市長黃偉哲感謝第一線人員主動跨縣市支援，強調「救災無分你我」，唯有中央與地方、各縣市同心協力，才能協助災區民眾早日恢復家園。

環保局長許仁澤說，台南深知災後環境復原的重要性，此次行動不僅展現地方政府的責任，更落實「互助合作、共度難關」的精神。

商品推薦