台日友好！「選舉之神」小笠原欣幸捐3萬 盼助花蓮重建

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
花蓮縣光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖潰決災情嚴重，各界踴躍捐款協助災後重建。有「選舉之神」之稱的日籍學者小笠原欣幸，也在臉書透露捐出3萬元協助救災，他也謙虛表示「遠不及李多慧小姐的善舉」，但仍希望能對重建有所幫助，願光復鄉早日復原，重拾生活的希望。

韓籍啦啦隊女孩李多慧日前宣布捐款30萬元，並用中文寫下：「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福，並且齊心協力，早日恢復日常生活」，善舉引來不少網友感謝與鼓勵，紛紛留言回應：「謝謝你愛台灣」、「你真的是人美心也美的天使」。

日籍學者、清大榮譽講座教授小笠原欣幸也響應善舉，今天上午特地前往清華大學郵局，捐款新台幣3萬元（約15萬日幣）匯入衛福部指定的賑災基金會專戶，小笠原欣幸謙虛表示，雖遠不及李多慧小姐的善舉，但希望能對重建有所幫助，願光復鄉早日復原，重拾生活的希望，「光復加油！花蓮加油！台灣加油！」

小笠原欣幸長年鑽研台灣政治選舉，多次精準預測台灣政局走向，去年受清華大學邀請擔任榮譽講座教授，開設「台灣政治與選舉」與「台灣選舉研究」兩門課程，課堂座無虛席，不僅學生爭相選修，也吸引校外人士旁聽。他雖身為日本學者，卻能全程以中文授課，分享30年來的台灣選舉研究成果，嚴謹細膩的授課風格深受學生推崇。

授課之外，小笠原欣幸在社群媒體也常分享在台生活點滴，他曾走訪新竹都城隍廟、品嘗肉燥乾米粉與貢丸湯，展現對台灣文化的熱情與喜愛。這次更以行動響應花蓮賑災，再度展現他對台日友好的深厚情誼。

