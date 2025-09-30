同島一命！ 台南啟動花蓮災區依親補助最高1萬元

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市搜救犬DOTA支援花蓮災害辛勞，將額外給予大大的雞腿和罐頭獎勵。圖／南市消防局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，造成災情慘重，繼台中、新北、桃園等縣市宣布返鄉補助後，台南今也跟進，台南市政府表示，啟動「台南市民協助接待受花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害三等親內親屬短期生活費計畫」，每戶最高可申請1萬元補助。

南市府表示，台南曾經歷0206地震及今年丹娜絲颱風等重大災害，面臨房舍受損與水電中斷困境，當時幸得各縣市伸援協助，才能逐步復原，這段經歷也讓台南更能體會受災戶處境，因此，秉持「同島一命、人飢己飢、人溺己溺」精神，義不容辭伸出援手，盼助花蓮重建家園。

南市社會局說明，台南市民協助接待受花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害三等親內親屬短期生活費計畫，凡設籍台南市之市民，若協助接待居住於花蓮且因災受影響的三等親內親屬，即可申請每戶最高1萬元補助，減輕接待經濟壓力，也讓受災親屬能安心生活在台南。

社會局也說，申請自即日起至今年年底止，符合資格者須檢附申請表、身分證明文件、金融機構存摺封面影本及領據，向各區公所或市府社會局社會救助科提出申請；市府後續將盡速核發補助，協助市民減輕負擔，讓依親親屬能在台南安全、安穩且舒適地生活。

因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，南市府消防局特搜隊第一時間完成整備，並在25日出發趕赴災害現場支援，28日晚間完成任務平安抵返台南；該次支援行動出動特搜編組人員20名、獸醫2名、救災犬1名，搭配各式車輛、4艘船艇及無人機等高機動裝備前往災區。

市長黃偉哲表示，花蓮發生災情，作為同島一命的一分子，台南市理當伸出援手，感謝特種搜救隊不畏艱難深入災區，特搜隊的努力與付出，不僅帶來救援，更帶去希望與溫暖。黃偉哲也特別致贈慰問品給予前往支援的特搜隊。

近期支援花蓮的特搜編組人員返隊後也有暖心小插曲，其中，第五救災救護大隊復興分隊就在分隊門口貼上應援，寫下「歡迎支援花蓮救災英雄歸隊」字句，讓前往支援的隊員感到相當暖心，直呼「再累的身心ㄧ切都滿血復活了！」。

台南市政府啟動「台南市民協助接待受花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害三等親內親屬短期生活費計畫」，每戶最高可申請1萬元補助。圖／南市府提供
因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，南市府消防局特搜隊第一時間完成整備，並在25日出發趕赴災害現場支援，28日晚間完成任務平安抵返台南。圖／南市消防局提供
近期支援花蓮的特搜編組人員返隊後也有暖心小插曲，其中，南市第五救災救護大隊復興分隊就在分隊門口貼上應援，讓隊員相當暖心。記者萬于甄／翻攝
堰塞湖 馬太鞍溪

