全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決，造成18人罹難、逾百人受傷災情慘烈。大批民眾化身「鏟子超人」進入災區協助救援，眾多志工擠爆光復火車站，協助清理與運送物資，展現強大民間動員力。與此同時，全民普發現金一萬元政策也被捲入討論，部分網友呼籲不普發一萬，將經費轉投花蓮光復鄉重建，引發兩派激辯。
立法院日前三讀通過特別條例，編列5450億元，明定普發每人一萬元現金，賴清德總統也已公布總統令，最快10月下旬開始發放。但在花蓮災情發生後，Threads上出現不少呼籲，有網友表示：「我是台灣人，我同意不普發一萬，把2300億投入到花蓮光復鄉的重建」、「『普發一萬』來得及暫停嗎？我看別發了，集中起來救援花蓮災情吧！」、「希望取消普發一萬，轉讓光復受災戶能早日恢復如常」等，獲得逾萬人按讚支持。
不過，反對聲音同樣強烈。有網友強調，不是只有花蓮需要錢，「這一萬可能是很多弱勢家庭可以撐一陣子的救命錢」、「那是多少家庭、多少單親爸爸媽媽喘口氣的一萬啊」。也有人支持先普發一萬，「想捐的人再捐」，擔心災民根本拿不到資源，「看高雄氣爆就知道了」。
但更具爭議的是，發起「取消普發」號召的網友，稍早在回應其他號召者留言時，卻又表態反對暫停普發一萬，前後態度不一致，引來質疑與熱議。
根據衛福部統計，截至9月28日止，公設財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」專戶，已收到超過18萬筆捐款，累計金額達4億3353萬4219元。民間齊心救援與愛心捐助，成為災後最強大的支撐力量。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言