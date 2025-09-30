全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

快訊

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔跟監案收攤？員工：社長上午到辦公室不發一語

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。聯合報系資料照
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決，造成18人罹難、逾百人受傷災情慘烈。大批民眾化身「鏟子超人」進入災區協助救援，眾多志工擠爆光復火車站，協助清理與運送物資，展現強大民間動員力。與此同時，全民普發現金一萬元政策也被捲入討論，部分網友呼籲不普發一萬，將經費轉投花蓮光復鄉重建，引發兩派激辯。

立法院日前三讀通過特別條例，編列5450億元，明定普發每人一萬元現金，賴清德總統也已公布總統令，最快10月下旬開始發放。但在花蓮災情發生後，Threads上出現不少呼籲，有網友表示：「我是台灣人，我同意不普發一萬，把2300億投入到花蓮光復鄉的重建」、「『普發一萬』來得及暫停嗎？我看別發了，集中起來救援花蓮災情吧！」、「希望取消普發一萬，轉讓光復受災戶能早日恢復如常」等，獲得逾萬人按讚支持。

不過，反對聲音同樣強烈。有網友強調，不是只有花蓮需要錢，「這一萬可能是很多弱勢家庭可以撐一陣子的救命錢」、「那是多少家庭、多少單親爸爸媽媽喘口氣的一萬啊」。也有人支持先普發一萬，「想捐的人再捐」，擔心災民根本拿不到資源，「看高雄氣爆就知道了」。

但更具爭議的是，發起「取消普發」號召的網友，稍早在回應其他號召者留言時，卻又表態反對暫停普發一萬，前後態度不一致，引來質疑與熱議。

根據衛福部統計，截至9月28日止，公設財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」專戶，已收到超過18萬筆捐款，累計金額達4億3353萬4219元。民間齊心救援與愛心捐助，成為災後最強大的支撐力量。

堰塞湖 馬太鞍溪 普發一萬 普發現金

