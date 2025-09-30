台南增派清溝車 支援花蓮災區清除側溝淤泥
台南市政府環保局出動人員與機具馳援花蓮，繼調派卡車與山貓前往，今天再增派2輛清溝車及1輛水車，投入災後排水、側溝淤泥清除等工作，盼加速災區復原。
台南市環保局增派2輛17噸清溝車與1輛17噸水車，加上10名人員，上午完成整備後出發前往花蓮，將依花蓮縣政府及相關單位統一調度，投入支援災區復原任務。
台南市環保局長許仁澤表示，清溝車可迅速抽排積水與側溝淤泥，水車則能協助災後環境沖洗，搭配山貓與抓斗車作業，形成更完整救援能量。所有支援人員均於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全狀態投入支援。
許仁澤表示，台南市政府深知災後環境復原重要性，此次支援行動不僅展現地方政府責任，更落實互助合作共度難關精神。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言