台南增派清溝車 支援花蓮災區清除側溝淤泥

台南市政府環保局出動人員與機具馳援花蓮，繼調派卡車與山貓前往，今天再增派2輛清溝車及1輛水車，投入災後排水、側溝淤泥清除等工作，盼加速災區復原。

台南市環保局增派2輛17噸清溝車與1輛17噸水車，加上10名人員，上午完成整備後出發前往花蓮，將依花蓮縣政府及相關單位統一調度，投入支援災區復原任務。

台南市環保局長許仁澤表示，清溝車可迅速抽排積水與側溝淤泥，水車則能協助災後環境沖洗，搭配山貓與抓斗車作業，形成更完整救援能量。所有支援人員均於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全狀態投入支援。

許仁澤表示，台南市政府深知災後環境復原重要性，此次支援行動不僅展現地方政府責任，更落實互助合作共度難關精神。

