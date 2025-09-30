志工洗雨鞋「留鞋傳愛」 新鏟子超人一到光復就能穿

花蓮馬太鞍堰塞湖23日發生洪災淹沒光復市區，「鏟子超人」志工不畏泥濘，手持鐵鏟與清潔工具投入災區。隨著教師節連假結束，許多志工昨天搭火車離開光復車站前，將雨鞋清洗後留在車站外，讓下一批志工能使用。

「這些雨鞋帶回去也用不到，不如留下來，讓新來的志工能直接穿」，現場志工說，光復站前聚集約百雙脫下來的滿是泥巴的雨鞋，大家不嫌辛苦，把雨鞋一雙雙清洗乾淨，還細心消毒，並依照尺碼排放整齊。今天一早，新抵達的「鏟子超人」下火車時，就能立刻找到合適的鞋子繼續投入救災。

今天連假結束，抵達光復的志工人數比前兩天少，不過還是有來自北部的熱心人士趕在清晨7時抵達。志工劉先生說，前幾天的雨鞋已經破損、常有泥水滲入，沒想到一到車站就能挑到「二手雨鞋」，非常感謝。

他說，因泥地常會把鞋子吸住，志工們會在腳踝外纏上膠帶，讓雨鞋和小腿「固定在一起」，避免陷在泥裡時鞋子與腳分離。每一雙留下的雨鞋，都承載著上一批志工的汗水與足跡，也象徵著下一批志工接棒的決心。

當地居民指出，目前光復市區部分道路已逐步清理，但中學街、敦厚路、佛祖街一帶仍堆積大量土砂，光復國中棒球場更被厚達1公尺的泥巴完全掩埋。隨著天氣炎熱，泥土逐漸乾硬化，鏟除難度增加，若能有更多小山貓或大型機具加入協助，清理進度會更快。

