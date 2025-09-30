快訊

志工洗雨鞋「留鞋傳愛」 新鏟子超人一到光復就能穿

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
光復站前聚集約百雙脫下來的滿是泥巴的雨鞋，大家不嫌辛苦，把雨鞋一雙雙清洗乾淨，還細心消毒，並依照尺碼排放整齊，讓下一批志工可用。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍堰塞湖23日發生洪災淹沒光復市區，「鏟子超人」志工不畏泥濘，手持鐵鏟與清潔工具投入災區。隨著教師節連假結束，許多志工昨天搭火車離開光復車站前，將雨鞋清洗後留在車站外，讓下一批志工能使用。

「這些雨鞋帶回去也用不到，不如留下來，讓新來的志工能直接穿」，現場志工說，光復站前聚集約百雙脫下來的滿是泥巴的雨鞋，大家不嫌辛苦，把雨鞋一雙雙清洗乾淨，還細心消毒，並依照尺碼排放整齊。今天一早，新抵達的「鏟子超人」下火車時，就能立刻找到合適的鞋子繼續投入救災。

今天連假結束，抵達光復的志工人數比前兩天少，不過還是有來自北部的熱心人士趕在清晨7時抵達。志工劉先生說，前幾天的雨鞋已經破損、常有泥水滲入，沒想到一到車站就能挑到「二手雨鞋」，非常感謝。

他說，因泥地常會把鞋子吸住，志工們會在腳踝外纏上膠帶，讓雨鞋和小腿「固定在一起」，避免陷在泥裡時鞋子與腳分離。每一雙留下的雨鞋，都承載著上一批志工的汗水與足跡，也象徵著下一批志工接棒的決心。

當地居民指出，目前光復市區部分道路已逐步清理，但中學街、敦厚路、佛祖街一帶仍堆積大量土砂，光復國中棒球場更被厚達1公尺的泥巴完全掩埋。隨著天氣炎熱，泥土逐漸乾硬化，鏟除難度增加，若能有更多小山貓或大型機具加入協助，清理進度會更快。

光復站前聚集約百雙脫下來的滿是泥巴的雨鞋，大家不嫌辛苦，把雨鞋一雙雙清洗乾淨，還細心消毒，並依照尺碼排放整齊，讓下一批志工可用。記者王思慧／攝影
今天連假結束，抵達光復的志工人數比前兩天少，不過還是有熱心人士投入救災。記者王思慧／攝影
今天連假結束，抵達光復的志工人數比前兩天少，不過還是有熱心人士投入救災。記者王思慧／攝影
光復站前聚集約百雙脫下來的滿是泥巴的雨鞋，大家不嫌辛苦，把雨鞋一雙雙清洗乾淨，還細心消毒，並依照尺碼排放整齊，讓下一批志工可用。記者王思慧／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰決，造成18人罹難、逾百人受傷災情慘烈。大批民眾化身「鏟子超人」進入災區協助救援，眾多志工擠爆光復火車站，協助清理與運送物資，展現強大民間動員力。與此同時，全民普發現金一萬元政策也被捲入討論，部分網友呼籲不普發一萬，將經費轉投花蓮光復鄉重建，引發兩派激辯。

台日友好！「選舉之神」小笠原欣幸捐3萬 盼助花蓮重建

花蓮縣光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖潰決災情嚴重，各界踴躍捐款協助災後重建。有「選舉之神」之稱的日籍學者小笠原欣幸，也在臉書...

同島一命！ 台南啟動花蓮災區依親補助最高1萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，造成災情慘重，繼台中、新北、桃園等縣市宣布返鄉補助後，台南今也跟進，台南市政府表示，啟...

心疼災民動員助花蓮 越南移工：我們錢不多但願出力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工湧入協助清淤，也包括越南與印尼移工。越南移工接受中央社專訪，表示他們心疼災民失...

志工洗雨鞋「留鞋傳愛」 新鏟子超人一到光復就能穿

花蓮馬太鞍堰塞湖23日發生洪災淹沒光復市區，「鏟子超人」志工不畏泥濘，手持鐵鏟與清潔工具投入災區。隨著教師節連假結束，許...

鏟子超人5個重點必看！光復救災網路聲量35萬筆

鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道的事。

