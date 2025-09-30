花蓮災區18死6失聯 中秋前助1606戶清淤

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心今天統計，共釀18死、6失聯、121傷，今天搜索任務鎖定光復鄉，因災區約有1606戶需清淤，預定中秋連假前完成第一階段工作。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心上午進行第22次工作會報暨情資研判會議。國家災害防救科技中心報告表示，光復鄉人流監控部分，昨天最高值達4萬3663人，目前為1萬6307人，但人流有增加趨勢，應為工作人員進入災區施工。

應變中心隨即和花蓮前進協調所進行視訊，總協調官、經濟部次長賴建信表示，今天發現自強路、佛祖街可能有遺體，正請搜救人員前往搜查；因最近幾天重點為清理工作，為加速進度，希望中央能協助調度全國各式處理廢棄物和淤泥的上百部各式車輛支援。

賴建信提到，目前約有1606戶有不同程度淤積狀況，預計中秋連假前可以完成第一階段清理工作。

農林漁牧組表示，今天無人機空拍顯示，溢流口持續沖刷，周圍崩塌及溢流道二側坡面仍不穩定，先前降雨仍有水量匯入湖區，維持紅色警戒；目前水位1020.5公尺，蓄水量595萬噸，湖區面積12.8公頃，潰決後至今水位已下降118.5公尺，蓄水量持續減少，溢流潰決風險降低。

災情監控及搜索救援組說，統計資料截至上午8時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成18人死亡、6人失聯、121人受傷。另外，颱風全國一般災情總計為818件，其中花蓮縣達766件。

同時，今天區域搜索鎖定光復鄉，執行遺體搜索、緊急救護及失聯搜尋挖掘任務。

收容安置組也表示，截至上午8時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設2處收容處所，收容236人；心理關懷服務方面，截至昨晚9時止，共累計1782服務人次。

台鐵疏運措施方面，交通工程組表示，今天共加開8列次；增停光復站為所有上、下行的對號列車；另有延駛服務、維持花東新自強號開放站票和簡化光復站進站流程。

此外，公路局東分局人員今天也請花蓮縣警察局協助於災區聯外道路加派警力疏導，至中秋連假已規劃疏運計畫因應措施。

水電維生組表示，針對光復鄉3處受損堤防部分，28日已順利封堵缺口，河道也完成改道；29日主要施作土方圍堰及混凝土塊與太空包調放，約完成300公尺，之後也將持續堤防施作推進。預計2週內完成搶險（修）、3個月內完成堤防加固工作、民國115年汛期前完成復建。

國防部說，今天派遣兵力為2493人，增援兵力1050人，主要實施道路和廢棄物清淤任務。

環境部提到，環境整頓作業截至29日止，累計動員環保清潔人力3210人次、清潔機具845輛次，清除垃圾量2萬4974公噸。現有暫置場共3處。

副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹裁示，已知約有500多名志工腳部被玻璃或尖銳物刺傷，請大家清理現場時要確保自身安全，也請花蓮前進協調所加強宣導，前線執勤人員也要注意安全防護；有關災區機具需求和派遣狀況，先待小組會議討論後確認。

