心疼災民動員助花蓮 越南移工：我們錢不多但願出力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工湧入協助清淤，也包括越南與印尼移工。越南移工接受中央社專訪，表示他們心疼災民失去家園，台灣有如第二故鄉，自己平時賺的不多，但願意貢獻力量回饋台灣。 越南移工阿俊一群人暫時結束花蓮光復的清淤協助工作，29日晚間浩浩蕩蕩從花蓮開車回到龜山，車子滿是泥灰，掛著一張諾大的越南國旗。一下車，便獲得當地民眾大喊「感恩」。中央社

花蓮光復鄉遭逢馬太鞍溪堰塞湖潰決洪災重創，全台灣總動員，不僅慷慨捐款，更有許多民眾自發購買裝備、前進災區，為災民清掃淤泥、整理善後。特別的是，出現了幾支不同於以往、由越南、印尼移工組成的隊伍。救助不分國界，令人動容。

移工離家背井、工作條件格外辛苦，卻願意犧牲假期，甚至請假動員，為這片臨時居住的土地付出勞力。

發起越南移工動員的，是新住民姐妹馮畹芝（LâmLinh）以及移工阿俊（Tuan Nguyen）等人。他們在網路上號召，一下就有20人響應。

阿俊一群人29日晚間浩浩蕩蕩從花蓮開車回到龜山，車子滿是泥灰，掛著一張諾大的越南國旗。一下車，便引來當地居民走向他們，用剛學到的越南文，一邊比讚，一邊大喊「感恩」。

阿俊在協助期間雖穿雨鞋，卻仍不小心被尖銳釘子刺傷，一回來便趕到醫院打破傷風針。受了傷，見面時走路看得出不便，但他完全不後悔。

他告訴中央社，他來自同樣常遭颱風襲擊的越南中部，淹水災情時有所聞，所以他感同身受，於是開始在網路上找同胞，想一起到花蓮幫忙。

阿俊說，自己來台10年，已把台灣當作第二個家。「因為台灣，我才有收入、工作，有賺錢才能改善家人的生活，所以我很感謝台灣」。

最令他印象深刻的，是花蓮人的熱心。「他們把我們照顧得很好，看我們有需要什麼都會提供，給我們住的、吃的，看到我們都很開心，都很謝謝我們來幫忙他們。」

移工來台灣工作，收入不高也不穩，捐錢較為困難，但看到花蓮說很缺人力，便決心用力量回饋。「我們在不同領域的工作都比較辛苦，所以也比較能吃苦。我們沒辦法捐錢，所以就捐自己的力量，去幫忙大家」，阿俊說道。

他們扛著越南國旗，穿梭在花蓮因大淹水而滿目瘡痍的泥濘街道，在3天時間內共清理6戶，速度之快，令當地人驚訝。「我們還想幫更多，但時間不夠，需要回來上班」，移工們笑著說。

最年輕的成員阮文松君（Nguyễn Văn Tùng Quân）表示，「我很心疼他們，看到那裡水已經淹得這麼高，家園什麼都沒了」，並說3天3夜的勞動「不會累」。

清理累積1公尺的乾硬泥濘，著實不簡單，因此也有人自嘲道，「這比平時上班更累，我現在感覺腿不是自己的了」。

阿生（Sheng）和梁文榮（Lương văn Vinh）告訴記者，看到水災很心疼災民，又看到阿俊哥在網路上動員，就決定幫忙。

對於被社群媒體廣傳，還被稱為「超人」一事，阿俊笑著告訴記者，「我們都覺得很開心，因為可以幫忙災區的人，所以雖然累了一點，但每個人心裡很開心。」

對此阿生則認為，「不需要這樣叫我們，大家都一樣，只要看到有需要幫忙的人，都會願意幫的。」

磨文全（Ma Văn Toàn）說，「我們在台灣工作，看到這些畫面覺得不捨。越南遇到颱風也會有水災，我們將心比心、感同身受。」

長相斯文的磨文全繼續說，「這次看到花蓮淹水，我們都很心疼，想展現相親相愛的精神，共同去幫他們，無論是在台灣或越南都一樣，這是我們微小的心意。」語畢，現場移民熱烈鼓掌，彷彿是自己心聲被傳達。

不僅男性移工，幾位越南女孩也加入行列。來台7年的黎氏雲（Lê Thị Vân）同來自中部。她表示，看到台灣新聞播出說花蓮光復有災難，「我就很心疼他們，只想用一點自己的力量幫助他們，希望他們可以早日回平常的日子生活。」

黎氏雲也將台灣視為第二故鄉，「台灣人和越南人相互幫助，在台灣也是謝謝台灣政府、人民給我們工作、機會，讓我們上班、上課。」

花蓮光復鄉洪災重創，清理最高一公尺的泥沙確實吃力，越南移工笑說平時吃苦慣了，所以動作快。他們笑著表示，還想幫更多，但時間不夠，需要回來上班。（馮畹芝提供） 馬太鞍溪堰塞湖洪患造成光復鄉嚴重災情，越南移工感同身受，「覺得心疼」，因此快速網上集結。前進災區3天3夜，受到當地人熱情款待，包括一對台越夫妻檔，在房子清掃完成後，提供團隊住宿。（馮畹芝提供）

