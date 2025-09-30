才下夜班急赴花蓮光復救災 中醫大新竹附醫護理師化身「鏟子超人」

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
醫美中心美容師李佳柔同樣臨時決定出發，發現車上許多人也為救災而來，讓她深受感動：「最美的風景真的是人。」圖／中醫大新竹附醫提供
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，各界捐錢捐物資，亦有「鏟子超人」投入救災。中醫大新竹附醫護理師王儀臻、林享築與醫美中心美容師李佳柔也自發協助清理家園。醫師也提醒志工別忘了防中暑、防割傷與傳染病，注意安全。

中醫大新竹附醫護理師王儀臻原本規畫連假赴花蓮，見光復鄉災情慘重，不忍災民受苦，臨時改變行程投入救災。她原以為需要醫療協助，特地帶著護理師執照，卻發現最迫切的是清理家園，於是拿起鏟子加入「鏟子超人」；外科專科護理師林享築則在下大夜班後直奔花蓮，走出光復車站時忍不住泛淚：「只有親自來，才明白這裡的難以形容。」

醫美中心美容師李佳柔同樣臨時決定出發，發現車上許多人也為救災而來，抵達光復車站後，她領取鏟子、手套與水桶，步行前往災區，沿路盡是淤泥塵土。清理時，每戶都有多人協力，屋主更熱情招呼、關心志工口渴飢餓，讓她深受感動：「最美的風景真的是人。」

中醫大新竹附醫急診科主治醫師、也是新竹市特種搜救隊醫療組醫師洪昌宏建議投入救災的「鏟子超人」每工作1小時至少休息30分鐘、每20分鐘補充一杯水，以免中暑。若出現頭暈、嘔吐或步態不穩等症狀，應立即停止作業並就醫。

洪昌宏也強調，災區積水與淤泥中常有尖銳物，須穿防水厚底鞋，切勿赤腳入水；受傷後要立刻清潔傷口並包紮，若5年內未施打破傷風疫苗，應盡快補打，傷口感染多發生於3至7天內，需警覺紅、腫、熱、痛等徵兆。

此外，他提醒志工注意飲食衛生，避免食用來路不明或保存不當的補給品；勤洗手以防糞口傳染；並攜帶防蚊液，防範鉤端螺旋體、登革熱等水源性傳染病。近期亦逢流感高峰，建議配戴口罩，若有不明原因發燒應隔離就醫。洪昌宏也提醒，現場仍有潰堤或溢流風險，若發現人流異常、豪雨或水位升高，務必提高警覺。

中醫大新竹附醫急診科主治醫師、也是新竹市特種搜救隊醫療組醫師洪昌宏建議投入救災的「鏟子超人」每工作1小時至少休息30分鐘、每20分鐘補充一杯水，以免中暑。圖／中醫大新竹附醫提
中醫大新竹附醫護理師王儀臻原本規畫連假赴花蓮，見光復鄉災情慘重，不忍災民受苦，臨時改變行程投入救災。圖／中醫大新竹附醫提供
外科專科護理師林享築則在下大夜班後直奔花蓮，走出光復車站時忍不住泛淚：「只有親自來，才明白這裡的難以形容。」圖／中醫大新竹附醫提
中醫大新竹附醫護理師王儀臻原本規畫連假赴花蓮，見光復鄉災情慘重，不忍災民受苦，臨時改變行程投入救災。圖／中醫大新竹附醫提供
堰塞湖 馬太鞍溪

