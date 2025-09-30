為花蓮災區祈禱 韓國瑜：天佑花蓮、天佑台灣

114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持，今年國慶活動分三階段，包括序幕暖場、國慶大會、主題表演。韓國瑜說，花蓮民眾飽受天災等各種苦痛，慶籌會向受災地區同胞獻上最高致意，盼傷者早日康復、往生者安息，「祈禱上天，天佑花蓮、天佑台灣。」

韓國瑜致詞一開始表示，上周受到颱風襲擊，馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮地區民眾飽受各種苦痛，慶籌會所有同仁要向受災地區同胞獻上最高致意，希望受傷民眾能早日康復、往生者安息，希望花蓮能早日重建，也希望在大家幫助下能共渡難關，祈禱上天，天佑花蓮、天佑台灣。

韓國瑜還說，明天將要揭開光榮10月，國慶晚會睽違8年再回到台中，還有南投縣首次辦國家級焰火，小時候印象最深刻是中華民國生日，大街小巷都是國旗，相信大家可以延續國慶日家戶懸掛國慶的傳統之情。

韓國瑜話鋒一轉說，今年台灣內外充滿各種挑戰，不止經濟上有美國關稅等壓力，政治上也有大罷免引起衝突與對立，期盼所有的風波能漸漸平息，對於浮躁的人心，像是悶熱天氣後，下一場大雨終於能夠回歸平靜，因此今年主題依然簡單有力直白，就是「中華民國，生日快樂。」所有同胞不分海內外，始終在台灣大船上風雨同舟。

南投縣長許淑華致詞表示，謝謝韓院長以身作則，號召所有立院同仁對花蓮捐款，有錢出錢、有力出力，近日在花蓮也湧入很多志工朋友，希望這善良的心可以幫助花蓮重建家園。

