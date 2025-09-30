快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

為花蓮災區祈禱 韓國瑜：天佑花蓮、天佑台灣

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持。記者張曼蘋／攝影
114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持。記者張曼蘋／攝影

114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持，今年國慶活動分三階段，包括序幕暖場、國慶大會、主題表演。韓國瑜說，花蓮民眾飽受天災等各種苦痛，慶籌會向受災地區同胞獻上最高致意，盼傷者早日康復、往生者安息，「祈禱上天，天佑花蓮、天佑台灣。」

韓國瑜致詞一開始表示，上周受到颱風襲擊，馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮地區民眾飽受各種苦痛，慶籌會所有同仁要向受災地區同胞獻上最高致意，希望受傷民眾能早日康復、往生者安息，希望花蓮能早日重建，也希望在大家幫助下能共渡難關，祈禱上天，天佑花蓮、天佑台灣。

韓國瑜還說，明天將要揭開光榮10月，國慶晚會睽違8年再回到台中，還有南投縣首次辦國家級焰火，小時候印象最深刻是中華民國生日，大街小巷都是國旗，相信大家可以延續國慶日家戶懸掛國慶的傳統之情。

韓國瑜話鋒一轉說，今年台灣內外充滿各種挑戰，不止經濟上有美國關稅等壓力，政治上也有大罷免引起衝突與對立，期盼所有的風波能漸漸平息，對於浮躁的人心，像是悶熱天氣後，下一場大雨終於能夠回歸平靜，因此今年主題依然簡單有力直白，就是「中華民國，生日快樂。」所有同胞不分海內外，始終在台灣大船上風雨同舟。

南投縣長許淑華致詞表示，謝謝韓院長以身作則，號召所有立院同仁對花蓮捐款，有錢出錢、有力出力，近日在花蓮也湧入很多志工朋友，希望這善良的心可以幫助花蓮重建家園。

南投縣長許淑華致詞表示，謝謝韓院長以身作則，號召所有立院同仁對花蓮捐款，有錢出錢、有力出力。記者張曼蘋／攝影
南投縣長許淑華致詞表示，謝謝韓院長以身作則，號召所有立院同仁對花蓮捐款，有錢出錢、有力出力。記者張曼蘋／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 韓國瑜 許淑華

延伸閱讀

影／率團訪日返台！韓國瑜讚台灣館震撼人心 盼花蓮早日重建

韓國瑜率團出發訪日 東京見前首相麻生等政要

「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

獨／拜會東京政要！韓國瑜訪日行程曝光 將見前首相麻生太郎

相關新聞

鏟子超人5個重點必看！光復救災網路聲量35萬筆

鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道的事。

才下夜班急赴花蓮光復救災 中醫大新竹附醫護理師化身「鏟子超人」

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，各界捐錢捐物資，亦有「鏟子超人」投入救災。中醫大新竹附醫護理師王儀臻、林享築與醫美中...

為花蓮災區祈禱 韓國瑜：天佑花蓮、天佑台灣

114年國慶大會籌備委員會今上午開記者會，由慶籌會主委、立法院長韓國瑜主持，今年國慶活動分三階段，包括序幕暖場、國慶大會...

花蓮光復堰塞湖洪災協助災區清理復建 昨進出最高達4萬多人

花蓮堰塞湖洪災邁入第8天，協助災區清理復建人潮眾多，昨天進出最高達4萬多人。中央災害應變中心今指出，統計人命傷亡失蹤情形...

花蓮光復洪災罹難者今頭七法會 縣長徐榛蔚主祭頻拭淚哽咽

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調中華玄門總會替罹難者舉辦頭七功德法會，上午9時起進行請佛、普施等科儀，縣長徐榛蔚到...

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體協辦頭七法會，縣長徐榛蔚帶領罹難者家屬代表進行儀式，卻有家屬因未被通知參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。