花蓮光復堰塞湖洪災協助災區清理復建 昨進出最高達4萬多人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
花蓮堰塞湖洪災邁入第8天，協助災區清理復建人潮多，昨進出最高達4萬多人。圖／國家災害防救科技中心
花蓮堰塞湖洪災邁入第8天，協助災區清理復建人潮眾多，昨天進出最高達4萬多人。中央災害應變中心今指出，統計人命傷亡失蹤情形為18死6失聯121人傷，重傷22、中傷84、輕傷15人，而光復鄉馬太鞍堰塞湖先前降雨仍有水量匯入湖區，溢流口持續沖刷，維持紅色警戒。

中央災害應變中心表示，光復鄉共開設2處收容處所，收容236人。每天都有協助災區清理復建人潮湧入，昨天進出最高達4萬多人，今天上午也湧入1萬6300多人。

農業部指出，堰塞湖今天水位1020.5公尺，蓄水量595萬噸，湖區面積12.8公頃，潰決後至今水位已下降118.5公尺，蓄水量持續減少，溢流潰決風險降低；依據今天上午無人機空拍顯示，溢流口持續沖刷，周圍崩塌及溢流道二側坡面仍不穩定，加上先前降雨仍有水量匯入湖區，持續維持紅色警戒。

農業部表示，災區通報總損失約3億3609萬元，以花蓮縣損失3億3304萬元，占99%，屏東縣損失209萬元，占1%；受損作物主要為二期水稻，損失金額740萬元，其次為西瓜及大豆，畜產損失124萬元，主要為雞隻受損4800隻及牛受損11頭。民間設施估計損失3億1728萬元 ，主要是農田埋沒395公頃、畜禽舍受損及虫東縣漁船毀損所致。

堰塞湖 馬太鞍溪

