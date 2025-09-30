花蓮光復洪災罹難者今頭七法會 縣長徐榛蔚主祭頻拭淚哽咽

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調中華玄門總會替罹難者舉辦頭七功德法會，上午9時起進行請佛、普施等科儀，縣長徐榛蔚到場擔任主祭時不斷拭淚，部分罹難者家屬也悲傷落淚。

儀式開始前，花蓮縣長徐榛蔚一到場即與罹難者家屬相擁，家屬旋即崩潰痛哭，徐隨即在儀式中擔任主祭，過程中部分家屬代表激動痛哭，徐也忍不住落淚，但念祭文時頻頻哽咽，除部分罹難者家屬因未被通知參加儀式而大罵外，現場氣氛十分悲戚。

花縣府表示，玄門總會過去在0206花蓮地震、0402太魯閣號事故、0403花蓮地震時皆協助辦理法會，祈求罹難者安息，陪伴家屬走出悲痛；今早9時起將進行發表文、請佛、誦經、普施108桌等科儀。

