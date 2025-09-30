花蓮光復洪災罹難者今頭七法會 縣長徐榛蔚主祭頻拭淚哽咽
花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調中華玄門總會替罹難者舉辦頭七功德法會，上午9時起進行請佛、普施等科儀，縣長徐榛蔚到場擔任主祭時不斷拭淚，部分罹難者家屬也悲傷落淚。
儀式開始前，花蓮縣長徐榛蔚一到場即與罹難者家屬相擁，家屬旋即崩潰痛哭，徐隨即在儀式中擔任主祭，過程中部分家屬代表激動痛哭，徐也忍不住落淚，但念祭文時頻頻哽咽，除部分罹難者家屬因未被通知參加儀式而大罵外，現場氣氛十分悲戚。
花縣府表示，玄門總會過去在0206花蓮地震、0402太魯閣號事故、0403花蓮地震時皆協助辦理法會，祈求罹難者安息，陪伴家屬走出悲痛；今早9時起將進行發表文、請佛、誦經、普施108桌等科儀。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言