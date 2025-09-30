鏟子超人5個重點必看！光復救災網路聲量35萬筆

花蓮光復在颱風樺加沙豪雨後災情嚴重，堰塞湖溢流、洪水沖毀橋樑，整片市區陷入泥濘。如今不只救難人員，連假期間更有大批志工自發趕赴災區，網路上稱他們為「鏟子超人」。不過要投入救災，光有熱情還不夠，怎麼搭車到光復？要帶哪些裝備？鏟泥時怎麼避免受傷？甚至現場有哪些挖土小訣竅？這些都是每位志工必須知道的細節。以下整理出「鏟子超人行前重點」，從交通、裝備到實戰經驗一次看懂。

鏟子超人重點一：怎麼到光復？連假台鐵加班車

連假第一天，光復不像其他地方洋溢假期氛圍，而是充滿前來救災的志工身影。台鐵統計，當天光復站進出人次突破三萬，並加開十班次列車協助運送人力。許多志工自備鏟子、耙子與防護裝備，一到現場便投入清淤，他們的身影也因此被媒體與網路形容為「鏟子超人」。為了讓志工能更快抵達災區，台鐵在9月27日至29日特別加開10班次列車，路線涵蓋北中南，從樹林、台北、台中一路直達光復，回程也有安排：

9月27日（已加開5班）：含彰化—光復普悠瑪號、樹林—光復及花蓮往返自強號）。 9月28日（加開2班）：6164次樹林06:15開—光復09:44到（自強號，經台北06:35），6167次光復16:34開—樹林20:05到（自強號，經花蓮17:17）。 9月29日（加開3班）：6169次光復14:32開—彰化19:45到（普悠瑪號，經台北17:36、台中19:30），6164次樹林06:15開—光復09:44到（自強號，經台北06:35），6167次光復16:34開—樹林20:05到（自強號，經花蓮17:17）。

簡單來說，從台北出發的志工清晨就能搭上直達班次，中午前抵達光復，傍晚也有回程列車。詳細班次與停靠站，則可在台鐵官網查詢。

鏟子超人重點二：除了鏟子和雨鞋 還要準備什麼？

翻攝Threads／mohw_taiwan

除了鏟子和雨鞋，志工在進入災區前還要特別注意自身防護。衛福部提醒，積水與淤泥裡可能藏有鐵釘、鐵片等銳利物，一旦受傷就可能引發鉤端螺旋體病、破傷風或類鼻疽。因此，防水防滑的手套不可少，能避免長時間鏟泥造成水泡，也能減少泥水滲入傷口的風險。

現場通風差，加上長時間勞動，容易中暑，涼感袖套與毛巾都是實用的配備。口罩則能降低吸入灰塵或病菌的風險。至於飲食與清潔，也需要格外小心，飲水必須煮沸，泡水或放久的食物不要食用；環境建議用稀釋漂白水消毒，餐具則需煮沸或用漂白水清洗後沖淨，手部清潔同樣不能忽略。

鏟子超人重點三：鏟泥不傷身 物理治療師教你正確姿勢

鏟泥巴不是日常運動，長時間彎腰、用力，最常見的就是腰痠背痛。網友就好奇：「有沒有物理治療師或健身教練，可以教大家怎麼鏟才不會受傷？」物理治療師ZM提醒，長時間清淤最怕腰痠與受傷，使用方式正確才能持久。他建議若有條件，可以使用底面積較大的圓鍬，操作起來更順手。

訣竅一：站姿與工具

選擇底面積大的鏟子，雙腳採弓箭步前後站，保持身體穩定。

訣竅二：出力方式

鏟泥土時臀部往後推、膝蓋微彎，避免直接彎腰出力。

訣竅三：換手與方向

雙手可以正反交替握鏟，並適當更換方向站立，避免單側肌肉長時間過勞。

伸展動作

作業中途可做兩個動作放鬆：一是手肘打直、手掌朝外伸展前臂；二是坐姿翹腳，將膝蓋往內扳，幫助下背舒緩。每次維持至少30秒，可依自身情況重複數組。

物理治療師最後感謝所有「鏟子英雄」，也提醒大家，鏟子能帶走泥沙，但照顧好身體，才能陪居民一起撐下去。

鏟子超人重點四：先報到分工再救災、一份地圖快速找需求點

翻攝光復鄉-救災資訊整合

在災區現場，萬秀洗衣店第三代張瑞夫也加入了鏟子超人行列。他提供第一線志工的現場觀察與提醒，抵達光復後可以先到火車站前廣場尋找分工窗口，無論是中央單位、慈濟或地方議員團隊，都能協助分派任務，讓人力更有效率地投入。由於許多房屋被泥土堵住，室內難以通風，志工要格外注意中暑風險，涼感袖套與毛巾是相當實用的配備。

他觀察到，防水防滑手套能避免因長時間使用鏟子而起水泡，而力氣較小的人也可以先用小耙子把硬土翻鬆，再交給他人搬運。整體而言，當地物資雖然還算充足，但人力愈多愈好，加入的人愈多，復原速度也會更快。志工之間也互相提醒，穿雨鞋時最好不要搭配短褲，小腿容易磨破皮；襪子則盡量選厚一點，甚至穿兩層，會比單層更舒適。

除了官方和現場的分工窗口，壽豐居民也自發協助串聯各物資站，整合成一份「光復鄉救災資訊地圖」，內容包括交通資訊、醫療站、供水站、廁所，以及需要志工協助的區域，方便大家更快掌握災區需求。地圖可於此查詢：光復鄉-救災資訊整合。

同時，也有「民間自發志工接駁」服務。搭火車到光復的志工，出站後左轉往光豐農會，即可找到接駁車隊，協助往返阿多莫部落。不過由於部落腹地狹小，建議志工共乘進入，當地物資已足，但仍需要大量人力協助清理淤泥與大型廢棄物。

鏟子超人重點五：挖土訣竅 省力又安全

在實際作業上，也有熱心網友分享關鍵訣竅：

進入民宅前，務必先確認電源是否切斷，以免觸電。 搬運泥土時，推土車車斗底部可先鋪米袋或布料，避免沾黏。 泥土含水時，可用水泥耙處理；若泥土變硬，先用小鋤頭鬆開，再用尖鏟踩分塊，最後用方鏟或桶子搬運。 含水泥土重量驚人，千萬不要硬撐，自己能搬多少就搬多少。 若有小型挖土機或「山貓」支援，可快速處理大面積，但收尾仍需靠人力。 牆角泥巴可用角鏟清除；有水源時可用刮地板工具，沒水則靠方鏟慢慢完成。 最重要的一點：隨時補充水分，避免在高溫與勞動下中暑。

鏟子超人網路聲量爆衝35萬！花蓮救災成全民行動

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近五日（2025/9/23～2025/9/27）「花蓮救災」相關網路聲量累積達357,336筆。9月23日颱風豪雨造成堰塞湖溢流、洪水沖入光復，討論僅6,274筆，但隨著搜救擴大與傷亡消息傳出，聲量逐日攀升。高峰出現在9月27日教師節連假首日，大批志工湧入災區，掀起「鏟子超人」熱潮，單日討論突破131,551筆，成為全民矚目焦點。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

從探索概念來看，「鏟子超人」是最大討論核心，延伸出「雨鞋超人」、「英雄不一定有披風」等關鍵詞，展現網友對志工的敬意；「堰塞湖溢流」則凸顯災情源頭，而「謝謝你們」代表對前線人員的感動回應。許多網友留言表示：「謝謝國軍弟兄、警消與志工，天佑台灣善良的子民」、「在雨鞋店看到許多人試穿，知道一定是要去花蓮幫忙，心裡非常感動」，也有人提醒「鏟子超人幫助別人同時也要顧好自己」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年09月23日至2025年09月27日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『花蓮救災』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

