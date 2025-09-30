花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體協辦頭七法會，縣長徐榛蔚帶領罹難者家屬代表進行儀式，卻有家屬因未被通知參加儀式，大罵「家屬代表在這裡，她（徐榛蔚）一來就圍著她在那邊拍什麼？」

現場人員解釋儀式前有通知家屬代表參加科儀，但該名家屬說，他們並未被通知，並指出他母親住在佛祖街上，他平常在外地發展，但每月都會回家，所以跟母親時常聯繫，事發當天上午還曾跟母親聯繫，一切正常，等到新聞報導揭露洪災發生，母親即失聯。

該名家屬說，母親生活一切正常，都沒被通知疏散等，突然就失聯罹難。另名罹難者家屬也拉著自己的新婚妻子，表示自己剛辦完喜事就要辦白（喪）事，情何以堪。 花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體協辦頭七法會，縣長徐榛蔚帶領罹難者家屬進行儀式，卻有家屬因未被通知，大罵「家屬代表在這裡」記者李隆揆／攝影 花蓮光復洪災釀18死6失聯，縣府今協調宗教團體協辦頭七法會，縣長徐榛蔚帶領罹難者家屬代表進行儀式，卻有家屬因未被通知參加儀式，大罵「家屬代表在這裡，她（徐榛蔚）一來就圍著她在那邊拍什麼？」記者李隆揆／攝影

