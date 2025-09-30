房仲全聯會攜手各縣市房仲公會 捐助物資支援花蓮光復鄉災區
樺加沙颱風重創花蓮，其中光復鄉災情慘重，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）理事長王瑞祺串聯各縣市房仲公會，並攜手花蓮縣房仲公會理事長韓林梅及團隊，展開救災物資援助行動。
房仲全聯會此次號召國內房仲公會發揮互助精神，籌措並捐贈圓鍬、刮板、斗車等清理工具各百餘支，以及口罩、毛巾、雨衣、防寒衣等物資。
此次行動集結了六都、台灣省聯合會與各縣市房仲公會的力量，包括台北市公會理事長蘇金城、高雄市公會理事長郎德明、新北市公會理事長林平川、桃園市公會理事長蕭順智、臺中市公會理事長林志雲、臺南市公會理事長鄭淵臨、台灣省聯合會理事長邱奕勝，以及各縣市房仲公會，都義無反顧加入捐助行列。
其中宜蘭縣房仲公會理事長陳振坤更率領理監事團隊，連夜採購物資送往花蓮，再由花蓮縣房仲公會理事長韓林梅轉送至災區，讓救援與清理工作得以及時推進。
房仲全聯會這次亦通知國內業者，期盼能讓花蓮出身的從業人員休假返鄉，協助投入家園清理與災後安置。
房仲全聯會理事長王瑞祺、花蓮縣房仲公會理事長韓林梅也親赴災區現場支援，深刻感受到受災戶的艱困；王瑞祺表示，房仲業一向以幫助民眾安居為使命，災難發生時更不能缺席，面對此次颱風造成的災害，房仲全聯會秉持「同島一命、人溺己溺」的精神，團結國內同業力量，實踐產業社會責任。
王瑞祺也指出，此次行動不僅是物資上的支援，更是國內房仲同仁愛心的凝聚，尤其第24屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮日前才於花蓮舉辦，親眼見到災區因颱風所造成的損害後，更感同身受花蓮鄉親的艱辛。
王瑞祺表示，後續花蓮重建仍需要許多人力協助與物資支援，房仲全聯會將持續關注後續復原情況，隨時伸出更多援手，也期盼房仲夥伴們能在連假後持續發揮博愛精神，協助災區重建家園，陪伴花蓮度過難關。
