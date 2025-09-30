同島一命！愛山林建設祝文宇捐500萬元 支援花蓮風災

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。

愛山林建設（2540）董事長祝文宇，基於人溺己溺的同理心，26日以個人名義，捐助500萬元至「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」賑災專戶，希望能發揮個人善的力量，支持政府協助受災居民迅速重建家園，全力幫助花蓮早日復原。

