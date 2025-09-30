嘉邑行善團花蓮救災被質疑選擇性惹議 行善團：依指揮中心調派

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
花蓮縣堰塞湖溢流洪災，造成光復鄉慘重死傷災情亡，災區滿目瘡痍。災後全台各地志工紛紛協助，許多人穿雨鞋、手持鏟子投入清理，被稱為「鏟子超人」。嘉義市各界不落人後，嘉邑行善團第一時間組成重機救援隊支援。然而，近日卻傳出部分災民質疑行善團「選擇性救援」，甚至在求助時遭拒，引發爭議。

有災民透過媒體表示，災後官方救援能量不足，敦厚路一帶幾乎看不到軍人身影，讓居民失望。當他們看到行善團車隊駛入家門附近時，原以為能獲得幫忙，卻因任務不符遭婉拒。災民說，他以為行善團是義務志工，請對方順便清理一下家園，沒想到卻被告知「沒有任務就無法處理」，讓他覺得失望。

針對外界批評，嘉邑行善團聲明，團隊在災區的所有工作，必須依照花蓮縣政府及災害應變指揮中心調派。主要任務操作大型機具清淤、搬運廢棄物等系統性工程，並不具備拖吊車輛或針對個別住戶服務的能力。行善團向因誤解感到失望的受災戶致歉，盼外界理解其角色定位。

行善團總幹事蔡坤章日前返回嘉義，部分成員與重機械仍留在光復鄉，持續配合行清理。他說，行善團抵達災區，曾與嘉縣市特搜隊協同作業，擔任開路先鋒，並參與搜救行動，甚至發現1具罹難者遺體，對災情之慘痛印象深刻。

行善團投入光復鄉的車輛多達4、5十輛，包含大型挖土機、抓斗機、山貓與水車等重機械，協助清運龐大的泥沙與災後廢棄物。蔡坤章表示，光復鄉泥沙堆積嚴重，有些民宅甚至被淤沒到1層樓高，若無機械開路，僅憑人力或小型工具幾乎無法完成清理。他強調，行善團的救災行動雖無法面面俱到，但團隊將持續盡力完成分配任務，為災區重建盡一份心力。

