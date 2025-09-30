法籍「鏟子超人」遭酸做秀 吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

法國籍網紅吉雷米化身「鏟子超人」，連日花蓮縣光復鄉救災工作，透過社群平台號召粉絲響應。卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，有網友質疑作秀、擺拍作宣傳，他在「吉雷米-一粒米」臉書粉專透露委屈，不過，他表示，讓他更清楚一件事，「我們不是為了表演才去，而是因為有人需要。只要有一個家庭能早一點回到正常生活，就值得了」，這就是他為什麼還會繼續出現在現場。

法國籍網紅吉雷米，精通國台語，還會說阿美族語和布農族語，他因莫拉克風災協助救災，決定留在台灣，且長年擔任志工至今。

吉雷米表示，這幾年他第5次走進災區。滿街都是泥巴，家具傾倒、屋裡全是汙泥水，他跟著志工團體，一點一滴把家園清理出來。可是後來看到留言批評他「戴著太陽眼鏡、帥帥地站在鏡頭前作秀」，還有人說「穿綠色背心是在做宣傳」、甚至「為什麼要穿綠色背心」。讓他心裡真的很委屈。

之所以戴墨鏡，吉雷米表示，災區沒辦法開車，每次換場地，都要走很長的一段路。沿途灰塵大、太陽又烈，不戴太陽眼鏡根本睜不開眼。「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由」。

至於綠色背心，吉雷米表示，並非「宣傳」，而是因為這次救災他加入在地的志工團體是統一服裝，好讓現場能快速整合人力。他從八八風災就明白，一個人單槍匹馬去現場，常常不知道該從何下手。跟著團體行動，才會更有效率。他感謝基督教芥菜總會的整合，正因為對方的組織與規畫，他才能在最短的時間內發揮最大的效益。

吉雷米表示，這些年來他跟過佛教、天主教、這次是基督教團體。因為在他心裡，愛心是不分國界、不分政治、不分宗教的。只要能幫助到需要的人，他就願意穿上那件背心，成為其中的一份子。「媒體拍下的畫面，不過幾秒。但鏡頭外，才是滿身泥巴的鞋子、手上磨出的水泡，還有回家後痠痛到睡不著的夜晚。那才是真實的救災」。

其他網友表示，「我相信吉雷米一定不會被這種惡毒言語擊垮，因為我們都知道你在做對的事」、「只有台灣人覺得戴墨鏡是耍帥，紫外線對眼睛傷害是很大的」、「我家人有收到幫助，已經沒有淤泥了」、「鍵盤俠太多，做我們認為對的就對了」、「謝謝你如此大愛的精神！台灣能擁有你真好」、「人家帶墨鏡是為了保護眼睛，光線對皮膚對眼睛都是傷害，保護別人之前先保護自己有錯嗎」、「您用行動證明愛台灣，謝謝您總在最需要幫忙的時刻伸出援手」。

基督教芥菜種會也留言，「現場的真實情況，只有在現場的人才懂，您的愛心，芥菜種會和受助的家庭都充份感受到了」。 法國籍網紅吉雷米化身「鏟子超人」，連日花蓮縣光復鄉救災工作，卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，遭質疑作秀，網友為他抱不平。圖／取自「吉雷米-一粒米」臉書粉專

