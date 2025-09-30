快訊

1隻搜救犬抵20個人類 為何救災不戴項圈…專家曝4大關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
瓦礫搜救犬在工作的時候大多不穿裝備，有4大原因，最重要是為了搜救犬的安全。圖／取自「臺南搜救犬。Tainan K9」臉書粉專
花蓮縣光復鄉災情慘重，來自全國各地的搜救犬連日努力尋找失蹤者，讓不少人動容。外界好奇，為何搜救犬進入災區時沒有穿戴任何裝備，「臺南搜救犬。Tainan K9」臉書粉專直指有4大原因，最重要是為了搜救犬的安全，國外曾有慘痛案例，搜救犬未拆項圈就進入建築物尋找受困者，卻因項圈遭勾住，致使搜救犬受困，人員也無法進入尋找，導致悲劇發生。

為什麼瓦礫搜救犬在工作的時候大多不穿裝備？包括項圈、衣服、鞋子、胸背帶或影音科技設備等，「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，第一是為了狗狗的安全，搜救犬在進行瓦礫搜索時，身上若有裝備，最好是在受到特定拉力時一定要能夠脫落解開的裝備。

「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，國外教官說過一個實際案例，曾經有領犬員沒有把項圈拆掉就讓犬隻進入建築物進行搜索，該建築物的危險程度是被判定任何搜救人員不得進入；但救援時間仍在流逝，這時只能先依靠犬隻進去尋找待救者，但犬隻在作業途中項圈被勾到，導致無法離開建築物；領犬員在建築物外聽到犬隻的哀鳴，但因為不得進入、只能留在建築物外面等待；隨著時間過去，領犬員只能聽著哀鳴聲愈來愈小，直到數天後再也沒聲音。

第二個原因是散熱，「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，犬隻的腳底有部分散熱功能。雖然目前給狗狗穿的鞋子在材質上已經愈來愈好，但相當於人穿衣服及不穿衣服時，散熱的能力還是稍微有些差別的。

原因三是行動能力，犬隻的趾爪可以幫助抓握地面地形。「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，第四個原因是觸覺回饋，腳底也是搜救犬收集資訊的重要來源，可以幫助做判斷。

所以是否要讓搜救犬穿裝備進行搜索？「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，相信每個領犬員都會幫自己的搜救犬做出最適合當下情境的判斷。如果不穿裝備的風險更高，領犬員還是會選擇讓犬隻佩戴適當裝備的，「因為我們絕對會是那個最不希望看到狗狗受傷的人」。

另外，「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，狗的鼻子相較於人類來說優秀許多，一隻經歷扎實訓練的搜救犬，其搜索能力及效率能抵上大約20個人類，也因此搜救犬常常會更早於人類需要優先進入災區、以快速標定出待救者的位置或排除沒有待救者的區域。

搜救犬受傷風險高，「臺南搜救犬。Tainan K9」表示，凸顯隨隊獸醫師的重要性，每當犬隻結束搜索勤務後，領犬員都會與隨隊獸醫師一同檢查狗狗，確保能立刻發現搜救犬身體是否有問題或有任何傷口，如真有受傷，有隨隊獸醫師在場，也能及時給予狗狗適切的幫助，必要時甚至是給予藥物或做侵入性的治療。

堰塞湖 馬太鞍溪

