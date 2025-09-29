救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
除了重機具支援外，啟德重機也提供了實質的經費與物資援助，胡漢龑也將提供新台幣50萬至100萬元的救災物資。記者郭政芬／攝影
除了重機具支援外，啟德重機也提供了實質的經費與物資援助，胡漢龑也將提供新台幣50萬至100萬元的救災物資。記者郭政芬／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創災區，有網友質疑「竹北吊車大王」胡漢龑救災行動只是擺拍，他今晚在臉書怒斥「超扯」，強調凌晨派員出發協助清理，並自掏腰包提供物資與慰助金，呼籲酸民「有本事就出來一起去救災」，別汙衊前線同仁的辛苦付出。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等地區，曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火救援的「竹北吊車大王」胡漢龑再度出手救援，除派出2台具有掃地功能的小山貓，並攜帶50萬到100萬不等的物資前往救災，另提供往生者每人1萬元、傷者3000元資助，希望天佑花蓮，大家一起協助當地居民度過難關。

不過近來網路上卻傳出質疑聲浪，有名嘴及網友質疑其救災行動只是「擺拍」。胡漢龑今晚在臉書粉絲專頁強烈反擊，公司團隊凌晨3點自竹北出發，員工開著小山貓，冒著危險協助清理災區，「酸民、名嘴居然敢說我們裝備運過去只是擺拍而已，怪手都沒司機去開，這是對同仁莫大的侮辱。」

胡漢龑表示，當地居民親自送來烤雞和飲用水給辛苦作業的同仁，深怕他們挨餓受苦，救災的狀況都有錄影存證，「我們還得協助把陷在厚泥裡的怪手機具一一救出，酸民說的那些話能聽嗎？」

胡漢龑強調，酸民有本事就出來一起去救災，「我出多少你出多少，我派吊車人力，你又能出什麼？」自己無黨無派，只希望拋磚引玉，讓更多資源投入花蓮重災區。

