救災被說擺拍...竹北吊車大王怒了 嗆酸民「一起來救災」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創災區，有網友質疑「竹北吊車大王」胡漢龑救災行動只是擺拍，他今晚在臉書怒斥「超扯」，強調凌晨派員出發協助清理，並自掏腰包提供物資與慰助金，呼籲酸民「有本事就出來一起去救災」，別汙衊前線同仁的辛苦付出。
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等地區，曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火救援的「竹北吊車大王」胡漢龑再度出手救援，除派出2台具有掃地功能的小山貓，並攜帶50萬到100萬不等的物資前往救災，另提供往生者每人1萬元、傷者3000元資助，希望天佑花蓮，大家一起協助當地居民度過難關。
不過近來網路上卻傳出質疑聲浪，有名嘴及網友質疑其救災行動只是「擺拍」。胡漢龑今晚在臉書粉絲專頁強烈反擊，公司團隊凌晨3點自竹北出發，員工開著小山貓，冒著危險協助清理災區，「酸民、名嘴居然敢說我們裝備運過去只是擺拍而已，怪手都沒司機去開，這是對同仁莫大的侮辱。」
胡漢龑表示，當地居民親自送來烤雞和飲用水給辛苦作業的同仁，深怕他們挨餓受苦，救災的狀況都有錄影存證，「我們還得協助把陷在厚泥裡的怪手機具一一救出，酸民說的那些話能聽嗎？」
胡漢龑強調，酸民有本事就出來一起去救災，「我出多少你出多少，我派吊車人力，你又能出什麼？」自己無黨無派，只希望拋磚引玉，讓更多資源投入花蓮重災區。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言