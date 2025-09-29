陸軍出動維星微波通訊車 整合花蓮救災指揮所軍民通訊

陸軍司令部今（29）日表示，為協助花蓮災區復原重建，第二作戰區通信部隊出動機動數位微波系統、維星系統，連接民用手機、警消機關各式無線電機及低軌衛星等專業裝備，維持全天候指管情傳暢通。

陸軍司令部表示，第2、3、4、5作戰區持續投入救災，計投入約2500員兵力、13項472件各型裝備機具執行光復鄉災後復原任務，期在軍民齊心協力下，全力達成「中秋節前恢復災區民眾正常生活」的目標。

陸軍司令部表示 ，「作戰靠指揮，指揮靠通信」，救災任務視同作戰，維持指管通聯24小時暢通至關重要。陸軍司令部指出，為確保救援任務能在最短時間發揮最大效益，第2作戰區通信部隊出動機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，可連接民用手機、警消機關各式無線電機及低軌衛星等專業裝備，全天候可維持指管情傳暢通。此外，配發全頻無線電機，協助災區第一線部隊長能即時與警消、救難團體建立通聯管道，整合軍民通資系統，確保命令與情資即時送達，讓前進指揮所迅速、精準地掌握災情資訊，進一步優化救援人力、機具與資源配置，發揮救災能量最大效益，全面提升整體救災效能。

陸軍司令部表示，為有效協助救災志工疏運，前進指揮所運管中心統籌第2、4及5作戰區運輸部隊運能，派遣3.5噸載重車，採梯次載運方式，協助志工接駁與送餐；迄今已執行39趟次，接駁897人次。

