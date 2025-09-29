花蓮堰塞湖洪患 台水：光復鄉用戶本期水費免收、供水站增至23處

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，台水今天表示，提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園。此外，台水已將供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部，以提升供水效率。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，挾帶大量泥砂與石塊沖毀馬太鞍溪橋及附掛管線，並淹沒光復淨水場，導致光復鄉大範圍停水。

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，經啟動緊急應變機制，於光復糖廠設置前進指揮所，結合國軍、地方單位全力搶修，並提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園及善盡企業責任。

台水表示，在國軍協助清淤、水利署九河分署支援抽水機及台水公司員工持續搶修下，光復淨水場已於9月24日晚間恢復部分出水，供水量達每天6000立方公尺，較災前提升約150%。然而，隨著居民進行清理家園作業，並有大量救災志工進駐，用水需求大幅增加，加上部分管線受損漏水，仍出現供水不足與水壓偏低情形。

為減輕居民不便，台水指出，已將供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部，自9月29日起啟動24小時巡迴補水，特別利用夜間交通順暢時段加強送水，以提升效率。另同步完成大農淨水場管線改接及太巴塱觀測井啟用，並協調台糖水井與大馬配水池新水源開發，預計總出水量可逐步提升至每天8534立方公尺，有效紓緩光復地區需求。

根據台水統計，截至9月29日，已檢出60件漏水案件，每天漏水損失減少約900立方公尺。台水提醒，民眾如發現表箱或路面漏水，請立即撥打1910客服專線，或透過鳳林營運所、光復鄉民代Line群組反映，將立即派員處理。

台水表示，感謝中央及地方政府、國軍、消防、海巡及各界志工在這次災害中的即時支援，也感謝光復鄉居民的體諒與配合。台水承諾將持續強化設施檢修、提升供水效率，與鄉親攜手共度難關，守護民生用水安全。

商品推薦