中央社／ 台北29日電
馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，台水今天表示，提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園。示意圖。圖／AI生成
馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，台水今天表示，提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園。示意圖。圖／AI生成

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，台水今天表示，提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園。此外，台水已將供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部，以提升供水效率。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，挾帶大量泥砂與石塊沖毀馬太鞍溪橋及附掛管線，並淹沒光復淨水場，導致光復鄉大範圍停水

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，經啟動緊急應變機制，於光復糖廠設置前進指揮所，結合國軍、地方單位全力搶修，並提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾安心清理家園及善盡企業責任。

台水表示，在國軍協助清淤、水利署九河分署支援抽水機及台水公司員工持續搶修下，光復淨水場已於9月24日晚間恢復部分出水，供水量達每天6000立方公尺，較災前提升約150%。然而，隨著居民進行清理家園作業，並有大量救災志工進駐，用水需求大幅增加，加上部分管線受損漏水，仍出現供水不足與水壓偏低情形。

為減輕居民不便，台水指出，已將供水站由13處增至23處，水車由13部增加至28部，自9月29日起啟動24小時巡迴補水，特別利用夜間交通順暢時段加強送水，以提升效率。另同步完成大農淨水場管線改接及太巴塱觀測井啟用，並協調台糖水井與大馬配水池新水源開發，預計總出水量可逐步提升至每天8534立方公尺，有效紓緩光復地區需求。

根據台水統計，截至9月29日，已檢出60件漏水案件，每天漏水損失減少約900立方公尺。台水提醒，民眾如發現表箱或路面漏水，請立即撥打1910客服專線，或透過鳳林營運所、光復鄉民代Line群組反映，將立即派員處理。

台水表示，感謝中央及地方政府、國軍、消防、海巡及各界志工在這次災害中的即時支援，也感謝光復鄉居民的體諒與配合。台水承諾將持續強化設施檢修、提升供水效率，與鄉親攜手共度難關，守護民生用水安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 花蓮 受災戶 停水

相關新聞

重申盼中秋節前恢復花蓮日常生活 賴總統：國防部會啟動跨區增援部隊

賴清德總統今（29日）在臉書表示，感謝來自全台各地的救災超人以及國軍弟兄姐妹投入花蓮光復的救災行動，希望在中秋節前協助民...

疏運鏟子超人 台鐵10/15日前祭出加開、增停及延駛等6措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今傍晚表示，為因應光復鄉救災...

台中特搜馳援花蓮救災...今全員返回台中 盧秀燕慰勞加菜金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決引發災情、多人喪生，台中市消防局特搜隊在24日馳援花蓮救災，今天下午全員返回台中，由市長盧秀燕頒發...

花蓮堰塞湖洪患 台水：光復鄉用戶本期水費免收、供水站增至23處

馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，台水今天表示，提供受災戶用水減免措施，花蓮縣光復鄉用戶減免一期（9月至10月）水費，讓民眾...

花蓮救災指揮層級過低？政院：賴建信是資深水利老兵 經驗豐富

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重死傷，中央災害應變中心前進協調所的總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低。...

高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

花蓮縣光復鄉9月23日遭遇洪患，高雄特搜大隊隔天前往災區馳援援；搜救6天後今天返抵高雄，高雄市長陳其邁出面迎接成員平安歸...

