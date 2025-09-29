火車站現志工返鄉潮 花蓮災區維持紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心今天最新統計，共釀18死、6失聯、114傷，當地火車站已出現志工返鄉潮，共動用8713人次警民力交管，災區仍維持紅色警戒。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心傍晚進行第21次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、經濟部主任秘書莊銘池主持。

國家災害防救科技中心報告表示，光復鄉人流監控部分，今天相對較少且高峰已過，目前為3萬1168人，但車站附近人流增加，顯見有返鄉潮趨勢。

隨即和花蓮前進協調所進行視訊，總協調官、經濟部次長賴建信表示，光復鄉人數相較昨天略減，由於多數災民仍在清理家園，且將廢棄物暫置馬路上，將是近期幾天清理的重點工作之一。另外，也希望台灣自來水公司增加災區供水。

災情監控及搜索救援組報告提到，統計資料截至下午5時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成18人死亡、6人失聯、114人受傷。

另外，颱風全國一般災情總計為807件，其中花蓮縣達755件。

農林漁牧組表示，今天航遙測分署航拍後湖水從溢流口持續沖刷，周圍崩塌坡面仍不穩定，且之前集水區降雨仍有水量匯入湖區，因此維持紅色警戒。

水電維生組說，針對受損堤防部分，今天主要施作土方圍堰及混凝土塊與太空包調放，約完成300公尺，而河道也完成改道，之後也將持續堤防施作推進。

由於連假最後一天面臨志工返鄉潮，交通工程組表示，今天台鐵疏運措施，共加開9列次；增停光復站13列次；延駛服務則包括4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。

同時，維持花東新自強號開放站票和簡化光復站進站流程。

收容安置組表示，截至下午4時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設5處，收容352人。

國防部說，明天預劃再派遣國軍兵力1050人，合計總兵力3543人配合前進協調所規劃及地方政府需求，協助執行道路清淤與物資發放作業。

莊銘池最後裁示，災害發生迄今已數日，請相關單位留意災民留置和志工關懷需求；由於中秋節連假將至，也請相關單位預先注意相關交通疏運規劃；目前中央災害應變中心仍維持一級開設。

警政署在會後記者會說明，今天動用警民力共計8713人次，執行交通管制和疏導措施，設置28處交通管制點，以確保交通順遂。車輛和物資通行部分，針對救災車和送餐車優先通行管制區；同時運用各種管道向民眾宣導管制方式。

媒體提問，氣象專家吳德榮提醒菲律賓東方海面又有熱帶擾動，是否會影響堤防的防堵工期。水利署說明，這次共計有3處堤防受損，預計2週內完成搶險工作，面對後續天氣變化，會加速修復進度，全國河川分署都到花蓮災區協助，希望迅速完成。

