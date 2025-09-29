花蓮救災指揮層級過低？政院：賴建信是資深水利老兵 經驗豐富

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重死傷，中央災害應變中心前進協調所的總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低。行政院今天指出，賴建信是資深水利老兵，熟稔行政流程，進駐花蓮後迅速整合中央各部會並與花蓮縣府協調。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，共18人死亡、6人失聯。曾任重大災害指揮官人士指出，指揮官最重要角色是協調各部會分工，面對國防部「好幾顆星星」的將軍，若非政務委員協調，確實有難度，比如台南風災就由政務委員兼工程會主委陳金德執掌。

行政院發言人李慧芝今天表示，賴建信是水利專家，不但有豐富治水與救災經驗、是資深水利老兵，對行政流程更是熟稔。

李慧芝說，賴建信進駐花蓮後，迅速整合中央各部會、行政院東部服務中心的相關工作，並一步步與花蓮縣政府協調工作分配。

李慧芝指出，然而，救災和後續復原工作仍將持續進行，與此同時，立法院總質詢也即將開始，行政院和各部會將視救災需求和業務需要，讓前進協調所人力配置進行必要輪值，希望中央、地方攜手合作，讓救災復原工作更順暢。

