快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

花蓮救災指揮層級過低？政院：賴建信是資深水利老兵 經驗豐富

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重死傷，中央災害應變中心前進協調所的總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低。行政院今天指出，賴建信是資深水利老兵，熟稔行政流程，進駐花蓮後迅速整合中央各部會並與花蓮縣府協調。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，共18人死亡、6人失聯。曾任重大災害指揮官人士指出，指揮官最重要角色是協調各部會分工，面對國防部「好幾顆星星」的將軍，若非政務委員協調，確實有難度，比如台南風災就由政務委員兼工程會主委陳金德執掌。

行政院發言人李慧芝今天表示，賴建信是水利專家，不但有豐富治水與救災經驗、是資深水利老兵，對行政流程更是熟稔。

李慧芝說，賴建信進駐花蓮後，迅速整合中央各部會、行政院東部服務中心的相關工作，並一步步與花蓮縣政府協調工作分配。

李慧芝指出，然而，救災和後續復原工作仍將持續進行，與此同時，立法院總質詢也即將開始，行政院和各部會將視救災需求和業務需要，讓前進協調所人力配置進行必要輪值，希望中央、地方攜手合作，讓救災復原工作更順暢。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮光復洪災第7天 內政部長劉世芳首度進災區協調

朝野喊提樺加沙條例 政院重申：納丹娜絲條例更有效率

救災總協調層級過低？ 李鴻源：次長層級挺好的

花蓮洪災地方、中央各設指揮所 媒體兩頭跑怒：不能一起開記者會嗎？

相關新聞

重申盼中秋節前恢復花蓮日常生活 賴總統：國防部會啟動跨區增援部隊

賴清德總統今（29日）在臉書表示，感謝來自全台各地的救災超人以及國軍弟兄姐妹投入花蓮光復的救災行動，希望在中秋節前協助民...

疏運鏟子超人 台鐵10/15日前祭出加開、增停及延駛等6措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今傍晚表示，為因應光復鄉救災...

台中特搜馳援花蓮救災...今全員返回台中 盧秀燕慰勞加菜金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決引發災情、多人喪生，台中市消防局特搜隊在24日馳援花蓮救災，今天下午全員返回台中，由市長盧秀燕頒發...

花蓮救災指揮層級過低？政院：賴建信是資深水利老兵 經驗豐富

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重死傷，中央災害應變中心前進協調所的總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低。...

高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

花蓮縣光復鄉9月23日遭遇洪患，高雄特搜大隊隔天前往災區馳援援；搜救6天後今天返抵高雄，高雄市長陳其邁出面迎接成員平安歸...

花蓮光復洪災第7天 內政部長劉世芳首度進災區協調

花蓮縣馬太鞍堰塞湖發生洪災，今天已是第7天，內政部長劉世芳今天到光復鄉糖廠，前往中央應變中心前進協調所協調工作，她一下車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。