花蓮救災指揮層級過低？政院：賴建信是資深水利老兵 經驗豐富
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重死傷，中央災害應變中心前進協調所的總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低。行政院今天指出，賴建信是資深水利老兵，熟稔行政流程，進駐花蓮後迅速整合中央各部會並與花蓮縣府協調。
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，共18人死亡、6人失聯。曾任重大災害指揮官人士指出，指揮官最重要角色是協調各部會分工，面對國防部「好幾顆星星」的將軍，若非政務委員協調，確實有難度，比如台南風災就由政務委員兼工程會主委陳金德執掌。
行政院發言人李慧芝今天表示，賴建信是水利專家，不但有豐富治水與救災經驗、是資深水利老兵，對行政流程更是熟稔。
李慧芝說，賴建信進駐花蓮後，迅速整合中央各部會、行政院東部服務中心的相關工作，並一步步與花蓮縣政府協調工作分配。
李慧芝指出，然而，救災和後續復原工作仍將持續進行，與此同時，立法院總質詢也即將開始，行政院和各部會將視救災需求和業務需要，讓前進協調所人力配置進行必要輪值，希望中央、地方攜手合作，讓救災復原工作更順暢。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言