快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市特搜隊今天回到高雄，陳其邁為5隻搜救犬準備小玩具「慰勤」。記者張議晨／攝影
高雄市特搜隊今天回到高雄，陳其邁為5隻搜救犬準備小玩具「慰勤」。記者張議晨／攝影

花蓮縣光復鄉9月23日遭遇洪患，高雄特搜大隊隔天前往災區馳援援；搜救6天後今天返抵高雄，高雄市長陳其邁出面迎接成員平安歸來，並宣布所有參與救災的同仁，都能有公假補休2天，讓他們能夠有足夠的時間休息。

高雄市消防局此次派出消防隊員、義消共45人，另有5隻搜救犬，24日出發至今結束任務，共協助36名民眾就醫、救出5名受困民眾及5隻毛小孩（狗狗），也協助33位民眾就地安置。

其中一名受災戶，因小腿出現傷口，且有化膿、感染跡象，由隨隊高雄榮總醫師郭良維現場開刀清創，創下特搜隊於災區動手術的首次紀錄。

今天一早搜救隊自花蓮光復災區啟程返回，行車逾5小時後，於今天下午4時許抵達高雄市特搜大隊基地，陳其邁特別到場迎接，他形容每個人身上的灰塵，都是光榮的印記。

陳其邁指出，特搜大隊24日抵達花蓮便隨即投入救災，他也請消防局讓參與救災的同仁，都能有公假補休2天，讓他們能夠有足夠的時間休息。

因外傳高雄第一時間向花蓮縣政府溝通是否需要前進救災，花蓮並未正面回覆，今陳其邁被問到此疑問，強調高雄市與花蓮縣政府聯繫上並沒有太大的問題，高雄市政府也全力配合花蓮的救災指揮中心整體人力的調度。

他說，高雄在第一時間就做好準備，並和花蓮的救災指揮中心聯繫強調，若有需要就全力配合，高雄搜救大隊一定會在最短時間趕赴災區。

高雄市特搜隊此次帶著5隻搜救犬深入光復災區救援，其中搜救犬「咪娜」在殘破屋舍和泥地找尋可能失蹤者，不小心掉進泥漿裡，後仍奮力爬出，畫面曝光後，令不少網友心疼。

今天隨隊獸醫黃楷迪也曝光「咪娜」狀況，黃楷迪說，咪娜摔入泥漿後有馬上診斷她的生命徵象，體溫正常，沒有異狀後持續參與救災任務。

高雄市特搜隊今天回到高雄，此次共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。。記者張議晨／攝影
高雄市特搜隊今天回到高雄，此次共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。。記者張議晨／攝影
高雄市特搜隊今天回到高雄，此次共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。。記者張議晨／攝影
高雄市特搜隊今天回到高雄，此次共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。。記者張議晨／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

張俊雄辭世 么子：父禁4子女從政「別讓人覺得你們占盡便宜」

影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令

前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多

談高雄撤離經驗 陳其邁：黃色警戒一律強制

相關新聞

重申盼中秋節前恢復花蓮日常生活 賴總統：國防部會啟動跨區增援部隊

賴清德總統今（29日）在臉書表示，感謝來自全台各地的救災超人以及國軍弟兄姐妹投入花蓮光復的救災行動，希望在中秋節前協助民...

疏運鏟子超人 台鐵10/15日前祭出加開、增停及延駛等6措施

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今傍晚表示，為因應光復鄉救災...

台中特搜馳援花蓮救災...今全員返回台中 盧秀燕慰勞加菜金

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決引發災情、多人喪生，台中市消防局特搜隊在24日馳援花蓮救災，今天下午全員返回台中，由市長盧秀燕頒發...

花蓮救災指揮層級過低？政院：賴建信是資深水利老兵 經驗豐富

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重死傷，中央災害應變中心前進協調所的總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低。...

高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

花蓮縣光復鄉9月23日遭遇洪患，高雄特搜大隊隔天前往災區馳援援；搜救6天後今天返抵高雄，高雄市長陳其邁出面迎接成員平安歸...

花蓮光復洪災第7天 內政部長劉世芳首度進災區協調

花蓮縣馬太鞍堰塞湖發生洪災，今天已是第7天，內政部長劉世芳今天到光復鄉糖廠，前往中央應變中心前進協調所協調工作，她一下車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。