高雄特搜帶「光榮印記」回家 陳其邁給2天公假好好休息

花蓮縣光復鄉9月23日遭遇洪患，高雄特搜大隊隔天前往災區馳援援；搜救6天後今天返抵高雄，高雄市長陳其邁出面迎接成員平安歸來，並宣布所有參與救災的同仁，都能有公假補休2天，讓他們能夠有足夠的時間休息。

高雄市消防局此次派出消防隊員、義消共45人，另有5隻搜救犬，24日出發至今結束任務，共協助36名民眾就醫、救出5名受困民眾及5隻毛小孩（狗狗），也協助33位民眾就地安置。

其中一名受災戶，因小腿出現傷口，且有化膿、感染跡象，由隨隊高雄榮總醫師郭良維現場開刀清創，創下特搜隊於災區動手術的首次紀錄。

今天一早搜救隊自花蓮光復災區啟程返回，行車逾5小時後，於今天下午4時許抵達高雄市特搜大隊基地，陳其邁特別到場迎接，他形容每個人身上的灰塵，都是光榮的印記。

陳其邁指出，特搜大隊24日抵達花蓮便隨即投入救災，他也請消防局讓參與救災的同仁，都能有公假補休2天，讓他們能夠有足夠的時間休息。

因外傳高雄第一時間向花蓮縣政府溝通是否需要前進救災，花蓮並未正面回覆，今陳其邁被問到此疑問，強調高雄市與花蓮縣政府聯繫上並沒有太大的問題，高雄市政府也全力配合花蓮的救災指揮中心整體人力的調度。

他說，高雄在第一時間就做好準備，並和花蓮的救災指揮中心聯繫強調，若有需要就全力配合，高雄搜救大隊一定會在最短時間趕赴災區。

高雄市特搜隊此次帶著5隻搜救犬深入光復災區救援，其中搜救犬「咪娜」在殘破屋舍和泥地找尋可能失蹤者，不小心掉進泥漿裡，後仍奮力爬出，畫面曝光後，令不少網友心疼。

今天隨隊獸醫黃楷迪也曝光「咪娜」狀況，黃楷迪說，咪娜摔入泥漿後有馬上診斷她的生命徵象，體溫正常，沒有異狀後持續參與救災任務。 高雄市特搜隊今天回到高雄，此次共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。。記者張議晨／攝影 高雄市特搜隊今天回到高雄，此次共完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。。記者張議晨／攝影

